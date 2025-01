栄養素が強化された「食べてみたいパスタ」4種類！アトレ松戸「産学連携 限定コラボメニュー第2弾」

アトレ松戸は、聖徳大学・聖徳大学短期大学部とチーズエッグガーデンと連携し、7月に実施したコラボメニュー開発に続く第2弾商品を2025年1月17日(金)に発売します。

アトレ松戸「産学連携 限定コラボメニュー第2弾」

アトレ松戸は、聖徳大学・聖徳大学短期大学部とチーズエッグガーデンと連携し、7月に実施したコラボメニュー開発に続く第2弾商品を2025年1月17日(金)に発売。

■学園祭でレシピコンテストを開催

聖徳大学人間栄養学部2年生と人間栄養学科廣木ゼミの学生、63名が「こんな栄養素を強化したパスタが食べたい!」をテーマに63種類のレシピを考案しました。

その中から選抜された16種類のレシピは、2024年11月に同大学で開催された「第60回 聖徳祭」にて展示され、来場者を対象に「食べてみたいパスタ」を投票で選ぶイベントが実施されました。

合計633人の投票により選ばれた4種類のパスタは、2025年1月17日(金)から2025年2月28日(金)まで、チーズエッグガーデンアトレ松戸店限定で発売します。

■4種のきのことサーモンの豆乳クリームパスタ

サーモンときのこのクリームパスタ

きのこ類やすりごま、豆乳を使用することで、食物繊維をたっぷり摂取できるだけでなく、鮭を加えることでたんぱく質も豊富に含まれています。

風味豊かな合わせ味噌とチーズが和のテイストを引き立て、減塩効果も期待できます。

見た目にも美しい彩りを備えた、栄養バランスに優れた一皿です。

■柚子胡椒香る和風パスタ

柚子胡椒香る和風パスタ

柚子胡椒の爽やかな香りと豊かな風味が、普段とは一味違う新しい和風パスタの体験を提供します。

特に女性に喜ばれる、色とりどりの野菜をたっぷりと取り入れており、見た目にも美しく仕上げ、味覚だけでなく食事そのものを楽しめる一皿です。

一口ごとに感じる食感や味わいの変化が、楽しい食事のひとときに繋がるように願いが込められたメニューです。

■オムパスタ

オムパスタ

「わくわくするような料理にしたい」という思いから、「見た目はオムレツ・味はパスタ」というアイデアで、食べる際に楽しさが広がるメニューとして考案されました。

具だくさんのケチャップ風のトマトソースとパスタ、そして、ふわふわの卵を絡ませながら、食事を楽しんでいただきたいメニューです。

■アボカドクリームパスタ

アボカドクリームパスタ

アボカドをクリーミーに仕上げ、相性抜群の生ハムとチーズをトッピングした、多くの方に楽しめる一皿です。

特にアボカド好きの方には、ぜひ一度味わってほしいメニューです。

■「アトレ松戸」施設概要

施設名 :アトレ松戸

所在地 :千葉県松戸市松戸1181

営業時間:10:00〜21:00

※一部営業時間が異なる店舗があります。

各ショップの営業時間はアトレ松戸HPを確認してください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上8階

延床面積:約16,821m2

店舗面積:約6,143.56m2(2025年1月15日現在)

店舗数 :84ショップ(2025年1月15日現在)

