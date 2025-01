ローランド ディー.ジー.は、大判インクジェットプリンターTrueVIS(トゥルービズ)シリーズ「LG-640/540/300」と、DGXPRESS(ディージーエクスプレス)シリーズの「UG-642」で使用できる拡張テーブルユニット「ET-64L/54L/30L」を開発。

ローランド ディー.ジー.は、大判インクジェットプリンターTrueVIS(トゥルービズ)シリーズ「LG-640/540/300」と、DGXPRESS(ディージーエクスプレス)シリーズの「UG-642」で使用できる拡張テーブルユニット「ET-64L/54L/30L」を開発しました。

B0サイズまでのコートボール紙への印刷に対応し、紙器パッケージ製作用途に利用できるようになりました。

LG-640/540/300とUG-642は、吐出したインクに紫外線を照射することで、瞬時にインクを硬化させる特性を持ったUVインクジェットプリンターです。

インクが印刷する用紙の表面上に定着するため、多種多様な材料にダイレクト印刷できるのが大きな特長です。

インクは、CMYK、レッド、オレンジに加え*、クリア(透明)や白、プライマー*を取り揃えており、各インクのレイヤーを重ねて印刷することで、ユニークで付加価値の高い特殊印刷表現が可能に。

その用途は広範囲にわたり、広告・看板製作をはじめ、インテリアデコレーションの内装やシール・ラベルやステッカーの製作など、多彩なシーンで利用されています。

今回発表するETシリーズは、LG-640/540/300およびUG-642に取り付けることで、B0サイズまでの紙器パッケージ用本紙を搬送できる専用テーブルユニットです。

これにより、食品、薬品、化粧品などの小さなものから、酒瓶や家電製品、玩具など大きなものまで、さまざまなサイズの紙器パッケージの試作やモックアップの製作が可能となります。

グローバルセールス&マーケティング本部 本部長 二村 龍吾は「紙器パッケージは、われわれの生活に必要不可欠なものであり、日々あらゆる分野、業界で膨大な数のパッケージが製作されています。

*レッド、オレンジインクおよびプライマーは、LG-640/540/300のみ対応

