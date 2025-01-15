µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Áê¼ê2¿Í¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡È·Ý½ÑÅªÂµ»¡É¤Ë³åºÓ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¤À¤Ê¡×¥Ó¥¿»ß¤á¥È¥é¥Ã¥×¢ªÈ¿È¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¢ª¸ÔÈ´¤¤Ç°µ´¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Î½Ö´Ö
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥½¥·¥¨¥À1¡Ý0¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¥¿»ß¤á¥È¥é¥Ã¥×¢ªÈ¿È¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¢ª¸ÔÈ´¤
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢Áê¼ê2Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢È¿È¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¤Î¸ÔÈ´¤¤Ç²ÚÎï¤ËÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Àä¹¥Ä´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬SNS¾å¤Ç´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬Âè19Àá¤Ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿4Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£¸ÅÁãÂÐÀï¤Ç¤â¤¢¤ëµ×ÊÝ¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó±è¤¤¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¥Ñ¥¹¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢DF¥Ê¡¼¥¤¥Õ¡¦¥¢¥²¥ë¥É¤«¤éÂÐ³Ñ¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òµ×ÊÝ¤¬º¸Â¤ÎÂÎ¢¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ò·Ù²ü¤·¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¨¥Ê¤ÈDF¥»¥ë¥¸¡¦¥«¥ë¥É¥Ê¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿µ×ÊÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥¨¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ä¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ë¥É¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¼´Â¥ê¡¼¥É¤Î·Á¤«¤éº¸Â¤ÇºÙ¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¿¥Ã¥Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ±û¤ØÀÚ¤ì¹þ¤à¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éº¸Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ä¤ËÆÍ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÈ¿È¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥«¥ë¥É¥Ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½Ä¤ËÈ´¤µî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°ìµ¤¤ËÁê¼ê2Áª¼ê¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Î°Â±ÊÁïÂÀÏº»á¤ÏÓ¹¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë·Á¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¢¥²¥ë¥É¤¬º¸Â¤Ç¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë»ý¤Ã¤¿»þ¤ËÂÐ³ÑÀþ¤Ë½³¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢SB¤Î¡Ê¥Û¥ó¡Ë¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Ç¸À¤¦¤È¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÊÁê¼ê¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤Î¥ì¡¼¥ó¤ò¶õ¤±¤ë¡×¤È¡¢µ×ÊÝ¤¬ÎÉ¤¤ÂÎÀª¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£
¡¡²«¿§¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤ò´°Á´¤ËËÝÏ®¤·¤¿µ×ÊÝ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬SNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ëw¡×¡Öº£Æü¤âÄ´»Ò¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Ö¥¿¥±¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥¿¥±ÁáÂ®Ì¥¤»¤Æ¤¯¡Á¡×¡Öº£¤Îµ×ÊÝ¾å¼ê¤¤¤Ê¡¼¡×¡Öº£Æü¤â¥¥ì¥¥ì¡×¤È·ã¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë¹¥Ä´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢51Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤«¤é¤Î¸ÔÈ´¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´°·ë¤µ¤»¤Æ·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò¡¢¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë