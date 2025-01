携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛ける「PGA」

PGAが展開するPremium Styleブランドから、MARVELヒーローたちの「ダイカットステッカー」が販売されています!

PGA Premium Style MARVEL「ダイカットステッカー」

種類:全6種

販売店舗:Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店など

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」の企画・製造・販売を手掛けるPGAから、MARVEL「ダイカットステッカー」が登場。

スマートフォンケースなどの背面に貼り付けたり、ケースとスマートフォン端末の間に挟んだりして、デコレーションを楽しめる耐光・耐水ダイカットステッカーです。

「アイアンマン」や「スパイダーマン」「ロキ」「デッドプール」など、MARVEL作品に登場するヒーローたちのデザイン全6種類がラインナップ。

PVC素材で耐光性・耐水性に優れた、スマートフォン以外にも使えるステッカーです!

アイアンマン

「トニー・スターク」がパワードスーツを装着して変身する「アイアンマン」

MARVEL作品を代表するヒーローの一人です。

レッドとゴールドのメタリックな姿が描かれています!

スパイダーマン

クモに噛まれたことからヒーローとなる「スパイダーマン」

クモの巣をイメージしたおなじみのマスク姿を描いています。

背景もスパイダーネットをイメージしたデザインです!

ヴェノム

「スパイダーマン」の宿敵として登場するヴィランや、ダークヒーローとしても描かれる「ヴェノム」

禍々しい姿ながらも、人を惹きつける魅力を持つキャラクターです!

ステッカーでも毒々しい雰囲気を表現した、インパクトあるデザインになっています。

ロキ

『マイティ・ソー』や『アベンジャーズ』などに登場するヴィランの「ロキ」

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』では、「マイティ・ソー」たちとともに戦う姿を見せていました。

超人的な腕力や敏捷性、耐久力などを持つ「ロキ」らしく、堂々とした姿を描いたステッカーです☆

デッドプール

破天荒でなんでもアリの「クソ無責任ヒーロー」として人気を集める「デッドプール」

特徴的なポージングを切り取ったデザインのステッカーです。

白抜き文字のロゴもカッコよく、目を引きます☆

デッドプール&ウルヴァリン

2024年7月に公開された『デッドプール&ウルヴァリン』のステッカーもラインナップ。

「デッドプール」と「ウルヴァリン」の姿を半分ずつ組み合わせたデザインがポイントです。

2人の個性が感じられ、ブラックを基調とする背景がデザインを引き締めています!

MARVEL作品のヒーローたちで、スマートフォンケースなどをデコレーション。

PGAのMARVEL「ダイカットステッカー」は、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アイアンマン、スパイダーマン、デッドブールなど全6種!PGA MARVEL「ダイカットステッカー」 appeared first on Dtimes.