BTS・J-HOPE、初のソロワールドツアー韓国公演が全席完売！ 圧倒的な人気を証明

BTS・J-HOPEのソロコンサートへの期待感が高まっている。

2月28日〜3月2日の3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催されるJ-HOPE初のワールドツアー「j-hope Tour『HOPE ON THE STAGE』」(以下、「HOPE ON THE STAGE」)のソウル公演が、ファンクラブの前売り販売と同時に全席完売を記録した。

「HOPE ON THE STAGE」はソウルでツアーの幕を開けたあと、3月13日からブルックリンを皮切りに北米ツアーに突入する。特に、4月4、6日の2日間行われる米・ロサンゼルスのBMOスタジアムでの公演は、韓国ソロ歌手として初であるため注目を集めている。

J-HOPEのツアー開催のニュースは海外メディアも伝えている。米経済誌『Forbes』は「今回のツアーは、J-HOPEのグローバル舞台復帰と新しいスタートを知らせる信号弾になるだろう」と紹介した。また、「J-HOPEは韓国ソロ歌手として初めてBMOスタジアムで公演を行い、K-POPで先駆者的立場を固めている」として、彼の初ソロスタジアム公演に注目した。

それだけでなく、『AP通信』や米音楽メディア『Consequence of Sound』など、多数のメディアがJ-HOPEのワールドツアーの知らせを伝えた。

「HOPE ON THE STAGE」はソウル、ブルックリン、シカゴ、メキシコシティ、サンアントニオ、オークランド、ロサンゼルス、マニラ、埼玉、シンガポール、ジャカルタ、バンコク、マカオ、台北、大阪の計15都市で31回の公演が行われる。

J-HOPEは今回のツアーで、観客ととともに希望、願い、夢などを表現する予定だ。また、昨年3月にリリースしたスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の収録曲の舞台を初披露するなど、見どころ満載の公演のために万全の準備を進めているという。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。