◆「ハッピーフレンズ トムとジェリー」1月17日登場

【モデルプレス=2025/01/15】サーティワン アイスクリームでは、今年85周年のアニメ「トムとジェリー」とのコラボレーションによる「ハッピーフレンズ トムとジェリー」を」、2025年1月17日(金)より期間限定で販売する。好きなアイスクリームが、ホイップやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」。正月の第一弾に続き、「トムとジェリー」のスペシャルバージョン第二弾の「ハッピーフレンズ」が登場する。

■ハッピーフレンズ トムとジェリー

今回は“トム”と“ジェリー”の2種類での展開。“トム”には、チョコレートでできた大きな顔のトムとその隣にコーンにはまってしまったジェリーのピックをのせてデコレーション。“ジェリー”には、チョコレートのジェリーの隣にコーンスリーブをかぶったタフィーのピックをのせて仕上げた。共通のカップも期間限定で「トムとジェリー」のにぎやかなデザインのものを採用している。(modelpress編集部)価格:560円※税込価格となり、店内飲食と持ち帰りどちらも同一の税込価格。(税抜き価格は異なる) ※一部店舗では価格が異なる。販売期間:2025年1月17日(金)〜3月中旬 ※数量限定、なくなり次第終了TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) &TM Turner Entertainment Co.(s25)【Not Sponsored 記事】