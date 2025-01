「蔦屋家電＋」にて展示！リブグラフィ「OTTO R(オットー・アール)」

リブグラフィは、オフィス向け吸音パネル「OTTO R(オットー・アール)」を「蔦屋家電+」にて2025年1月17日より展示を開始します。

リブグラフィ「OTTO R(オットー・アール)」

展示場では同社の別タイプの吸音製品としてTRANQORD吸音パーテーションも展示しており、2種類の商品を比較できる形となっています。

■「OTTO R(オットー・アール)」とは

リブグラフィで販売中の家庭向けインテリア吸音材「OTTO」を、オフィスシーンと調和するようにデザインを一新。

吸音材とフェルトの一体成型技術を用いて音を効率的吸収することで、オフィス空間で必要とされる高い吸音性能を実現しました。

フェルトの柔らかな表情とR加工で緩やかなカーブに仕上げた立体的なデザインが特徴の新しい吸音パネルです。

R加工の語源である円の半径(radius)と洗練する(refine)の頭文字から、OTTO R(オットー・アール)と名付けました。

■商品展示について

展示期間 : 2025年1月17日(金)〜2025年11月4日(火)

※展示期間は予告なく変更になる場合があります。

店舗名 : 蔦屋家電+

営業時間 : 10:00〜20:00

所在地 : 二子玉川 蔦屋家電 1階

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

ホームページ: https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

蔦屋家電+

■取扱い場所

自社ショップ「LIBGRAPHY ONLINE SHOP」: https://shop.libgraphy.co.jp/

