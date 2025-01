北澤 武登壇！明治学院大学心理学部付属研究所『どうする生成AI！？〜これからの教育について考えよう〜』

明治学院大学心理学部付属研究所では2025年2月15日(土)に公開セミナー『どうする生成AI!?〜これからの教育について考えよう〜』を開催します。

明治学院大学心理学部付属研究所『どうする生成AI!?〜これからの教育について考えよう〜』

明治学院大学心理学部付属研究所では2025年2月15日(土)に公開セミナー『どうする生成AI!?〜これからの教育について考えよう〜』を開催。

生成AIは、私たちのこれからの生活にどう関わるのか、まだまだ未知なことばかりです。

ただし、共に社会をつくる「仲間」になることは間違いありません。

様々な自治体のICT教育推進に携わる北澤 武教授(東京学芸大学大学院)と、小・中学校を中心とした算数・数学授業におけるICT活用やSTEAM教育の促進に携わっている辻 宏子教授(明治学院大学心理学部)が講師として登壇し、「教育」に焦点をあてながら、生成AIの特性を知り、どのように付き合っていけばよいか、一緒に考えることのできるセミナーです。

【シンポジウム日時】

日程:2025年2月15日(土)14:00〜17:00

場所:明治学院大学 高輪校舎(15号館)15202教室

※白金キャンパスから徒歩数分

(参照: https://www.meijigakuin.ac.jp/access/ )

【講演内容】

14:00〜 講師自己紹介・本日の概要について

14:10〜 北澤 武先生「生成AIの現在について:教育とのかかわりに焦点を当てて」

16:00〜 辻 宏子先生「生成AIの特性と人の思考:論理パズルで実践してみましょう」

16:40〜 ディスカッションと本日のまとめ

※詳細に関しては、変更や調整が行われる可能性があります。

【申し込み方法】

定員:50名(事前申し込みの先着制)

下記URLの申し込みフォームに必要事項を記入の上、申込みできます。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/1e257374838707

公開セミナーの詳細は以下からも見ることができます。

https://psy.meijigakuin.ac.jp/news/7025/

【講師プロフィール】

◆北澤 武

所属 :東京学芸大学大学院 教授

研究分野:教育工学、科学教育、情報教育、学習科学

文部科学省学校DX戦略アドバイザー、デジタル庁デジタル推進委員、様々な自治体のICT教育推進に携わっている。

主な著書として「授業がもっと楽しくなる! めざせ!タブレットPCの達人(Gakken 2023年)」「ICT活用の理論と実践: DX時代の教師をめざして(北大路書房 2021年)」など。

◆辻 宏子

所属 :明治学院大学心理学部 教授

研究分野:数学教育学、科学教育、教育工学

横浜市内小学校及び、港区・大田区内小・中学校研修講師をはじめ、小・中学校を中心とした算数・数学授業におけるICT活用やSTEAM教育の促進に携わっている。

主な著書として「新・教職課程演習 第13巻 初等算数科教育」(共著,協同出版(2021)),「新編 算数教育研究」(共著,東洋館(2019))など。

