グローバル・ボーイズグループ NEXZ

グローバル・ボーイズグループNEXZ(ネクスジ)が、2025年のマニフェスト「NEXTEP 2025」を発表した。NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション「Nizi Project Season 2」から誕生した7人組。デビューからわずか1年で、韓国と日本の音楽シーンで急速に注目を集めている。“NEXTEP 2025”の映像に、洗練されたビジュアルで登場したメンバーたち。冒頭、足元に書かれた「STOP」をラッカーで「NEXTEP 2025」に上書きし、2025年も止まることなく突き進む確固たる決意と意志を表明。さまざまな演出とともに7つのキーワードが散りばめられた。

・NEW ALBUMS GLOBAL & JAPAN RELEASE・NEXZOO DEBUT・THE 1ST FAN MEETING AND SPECIAL CONCERT in Korea・THE 1ST LIVE TOUR in Japan・OFFICIAL LIGHT STICK・NEXZ Signature Performance Content : NEXZ Archive・NEXZ REALITY CONTENT : REAL NEXZ新アルバムのリリース、韓国での初ファンミーティングとコンサート、日本初のライブツアー、「REAL NEXZ」制作など、ファンにとってうれしい企画が目白押しだ。TOMOYA(トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソ ゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)の個性豊かな7人が織りなす圧巻のパフォーマンスと、JYPエンターテインメントが誇る高いクオリティの楽曲で、着実に世界へと歩みを進めているNEXZ。2024年2月1日(土)、2日(日)には、TWICEのNAYEONとの夢の共演「BEAT AX Vol.5」も控えている。ぜひ、彼らの今後の活動に注目したい。「BEAT AX Vol.5」公園概要2025年2月1日(土) 開場16時30分/開演17時30分2025年2月2日(日) 開場16時30分/開演17時30分【会場】有明アリーナ【出演者】NAYEON(TWICE) / NEXZ【チケット】1万5000円※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。