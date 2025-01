【EVO 2025】8月1日~3日 開催予定(現地時間)

アメリカ・ラスベガスにて、現地時間8月1日より3日まで開催予定である格闘ゲームの祭典「EVO 2025」のメイン種目が本日1月15日に発表された。

今年のメイン種目は、「ストリートファイター6」、「鉄拳8」、「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」、「GUILTY GEAR -STRIVE-」、「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」、「餓狼伝説 City of the Wolves」、「Mortal Kombat 1」、「Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes」の8タイトル。

また、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O.」、「THE KING OF FIGHTERS XV」、「BLAZBLUE CENTRALFICTION」など、エクステンド種目も発表された。