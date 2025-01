Limited Members Associateは、2025年1月4日、愛犬と飼い主様の「ウェルネス」をテーマに、多彩な情報や特集をお届けするムック誌『chico』の創刊準備号を発刊しました。

Limited Members Associate「chico 創刊準備号」

発売日 :2025年1月4日発売

価格 :初回特別価格 1,000円(税込)

判型 :オールカラーA4版

ページ数:132ページ(表紙含む)

販売 :Amazonおよび販売協力店舗(一般書店での流通・販売は行なっておりません)

https://www.amazon.co.jp/dp/4991383102/

Limited Members Associateは、2025年1月4日、愛犬と飼い主様の「ウェルネス」をテーマに、多彩な情報や特集をお届けするムック誌『chico』の創刊準備号を発刊。

愛犬と楽しめる注目スポットやドッグイベント向けのお出かけコーデ、厳選されたグッズの紹介など、本誌ならではの魅力的なコンテンツを多数掲載しています。

近年、ペットが家族の一員として広く認識されるようになり、愛犬の健康や生活の質を重視する声が一層高まっています。

しかし、インターネット上には情報が溢れており、正確で信頼性の高い情報を見極めるのが難しくなっています。

このような背景のもと『chico』は、愛犬と飼い主様がともに健康で幸せな暮らしを送るために必要な情報を提供する、新しいライフスタイル雑誌として誕生しました。

本誌の名前は、スペイン語で「子ども」・フランス語で「小さい・かわいい」を意味する言葉に由来しており、愛犬を家族として大切にする想いを込めたコンセプトを表現しています。

■創刊準備号の主なコンテンツ

『chico』創刊準備号では、愛犬家の皆様のニーズに応える、厳選されたコンテンツを掲載しています。

・わんことお出かけ On The Weekend

愛犬と楽しめるおしゃれなスポットやコーディネートを紹介します。

わんことお出かけ WEEKEND

・The Third Place

愛犬と特別なひとときを過ごせる厳選されたグランピング施設を紹介します。

The Third Place

・愛犬ライフのプラスワン

健康と快適さを重視した、愛犬関連グッズやサービスを特集して紹介します。

愛犬ライフのプラスワン

・連続インタビュー「被災と愛犬」

災害時に愛犬と備えるための情報をお届けします。

被災と愛犬

・EVENT REPORT

愛犬家が集まるイベントの様子を詳しくレポートします。

EVENT REPORT

・Dog Lover’s インタビュー

女子プロレスラーの高橋奈七永さんやペット系インフルエンサーのかちゅまるさんによるインタビューを掲載しています。

Dog Lover’s インタビュー

■創刊記念特典

創刊を記念して、通常価格2,000円のところを、初回限定価格1,000円(税込)にて、提供します。

さらに、豪華な読者プレゼントが当たる、抽選企画も実施中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛犬の心とからだの健康を考える!Limited Members Associate「chico 創刊準備号」 appeared first on Dtimes.