レンタルガレージ専門検索サイト「ガレマニ」 LANEEが正式リリースを発表！

LANEE「ガレマニ」

レンタルガレージ(シャッター付き貸しガレージ)検索に特化した検索サイト「ガレマニ」を、LANEEがリリースしました。

【ガレマニとは】

ガレマニはレンタルガレージだけを取り扱い、賃料、ガレージの縦・横・奥行サイズでの絞り込み機能に加えて15種の特徴での絞り込みが可能な、レンタルガレージ検索機能にこだわったポータルサイトです。

車またはバイク収納ができるシャッター付きのガレージのみを取り扱っているため、効率よく検索することができます。

【ガレマニは「レンタルガレージは探しにくい」を解決します】

レンタルガレージは探しにくい

レンタルガレージを探す場合、大手不動産検索サイトで探すというのが一般的です。

ところがレンタルガレージは駐車場のカテゴリーで掲載されることが多く、何千件という青空駐車場に埋もれてしまいます。

さらに「監視カメラ付き」「水道あり」など、レンタルガレージ利用者に人気の項目での絞り込みができず、探すだけでも膨大な時間がかかってしまいます。

そこでガレマ二は、車またはバイクが収納できるレンタルガレージだけに限定して取り扱い、さらに監視カメラ付きや水道ありなど、15の特徴で絞り込み検索ができるように設計しました。

ガレマニを利用すれば、ネット上で効率よくレンタルガレージを探すことができ、検索は無料で行えます。

【ガレマニの特徴:MAP上で探せる】

ガレマニならMAP上で探せる

MAP上に賃料が表示されたピンをクリックすることで、詳細なガレージの募集条件を見ることができます。

「自宅から高速入口までの道中にガレージがあるか知りたい」といった場合でも、MAP上でガレージの有無を確認することができます。

気になるガレージがあれば、募集ページから掲載者へ問い合わせを行うことができます。

【ガレマニの検索機能】

ガレマニの検索機能

(1) 都道府県で絞り込み

都道府県で絞り込み検索することができます。

(2) 4つの貸出状態で絞り込み(空きあり/空き予定/満車(空待登録)/完成予定)

空いているガレージだけでなく、空き予定、完成予定のガレージも含めて検索することができます。

さらに「このガレージが空き次第契約したい」という要望にお応えできるよう、満車(空待登録)という貸出状況を用意しました。

空きの連絡が入り次第、ガレージ掲載者から連絡をもらうことができます。

(3) 15の特徴で絞り込み

ガレージ検索であると便利な、15の特徴で絞り込み検索できるようにしました。

(4) サイズ金額(賃料)で絞り込み

予算に合わせた絞り込みに加えて、ガレージの高さ・横幅・奥行でも絞り込み検索ができます。

「高さのあるキャンピングカーが収納できるガレージを探している」といった場合でも、ガレマニなら絞り込み検索が可能です。

【ガレマニならリクエストが可能】

ガレマニでは、「ここにガレージが欲しい」「こんな設備のあるガレージが欲しい」といったリクエストを受け付けています。

リクエストは集計し、ガレージオーナーに伝えます。

【ガレマニ掲載者募集中】

ガレマニでは掲載者を募集中です。

今なら60日間無料掲載クーポンを配布中です。

