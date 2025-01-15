¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ´Æ»ëµ¡´Ø¡Ö¤ªÅ·µ¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¤³¤³¿ôÇ¯¤Î·ã¤·¤¹¤®¤ëÇ®ÇÈ¤ä¹ë±«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÍÎà¤ÏÅ·µ¤¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£
Íò¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅ·µ¤¤òÁà¤ëÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤â¤Þ¤¿¡¢»×¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ËÌÇ¤Ó¤¿°ÎÂç¤ÊÄë¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶õ¤Î»ÙÇÛ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶õ¤ò¼«ºß¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¸ú²Ì¤Ê¤·
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÀ¯ÉÜÀâÌÀÀÕÇ¤¶É¡ÊGAO¡Ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢±À¤Ë¥è¥¦²½¶ä¤ò»¶ÉÛ¤·¤Æ±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¿Í¹©¹ß±«¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹±¾ïÅª¤È¤â»×¤¨¤ë´³¤Ð¤Ä¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éô¤Î½£¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Í¹©Åª¤Ë±«¤ò¹ß¤é¤»¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£GAO¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂÅÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤·¡¢Êó¹ð½ñ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¿å»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ÐºÑ¡¢´Ä¶¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£GAO¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬0¡Á20%¤ÈÁý²Ã¤¹¤ë¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¸úÀ¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÈ¯¾Í¤Ï1940Ç¯Âå
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢±À¤Ë²¿¤«¤ò¤Þ¤¤¤Æ±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¼«ÂÎ¤Ï19À¤µª¸åÈ¾¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÃÂÀ¸¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢GAO¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢1940Ç¯Âå¤Ë¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤ä¥è¥¦²½¶ä¤Î·ë¾½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±À¤ÎÃæ¤Î¿å¤ò¿Í¹©Åª¤ËÉ¹·ë¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ò¼Â¸³¼¼¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¼Â¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤¬¸¦µæ³«È¯¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1978Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µ¤¾Ý²þÊÑ¤Ë¸½ºß¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤Ç6800Ëü¥É¥ë¡Ê107²¯±ß¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍ¸úÀ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´ØÏ¢Í½»»¤¬¤´¤Ã¤½¤êºï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥³¥í¥é¥É¡¢¥¢¥¤¥À¥Û¡¢¥Í¥Ð¥À¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³¡¢¥Î¡¼¥¹¥À¥³¥¿¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¢¥æ¥¿¡¢¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°¤Î9½£¤È¡¢¤Û¤ÜÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¹ñ¤ä½£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±À¤Î¾å¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ä±À¤ÎÃæ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤«¤é¤Î»¶ÉÛ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ¾å¤ÎÂçË¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÁõÃÖ¤«¤é¶õÃæ¤Ø¤ÎÈùÎ³»ÒÊ®¼Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥è¥¦²½¶ä¤¬¤è¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢±ö²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¡¢±Õ²½¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î±ö²½Êª¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ³Î¤«¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤È¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ëµÕ¸ú²Ì
GAO¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥æ¥¿½£¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÇ¯´Ö1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18²¯9000Ëü±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿À®²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤·¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¸¦µæ¤ÇÂÐ¾È·²¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤ÊýË¡¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Ç¹ß¿åÎÌ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹ß¿åÎÌ¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤Î¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¡¢Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ìµºî°Ù¤ËÁª¤ó¤À118¤Î»öÎã¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¿¶Ñ3%¤Î¹ß¿åÎÌÁý²Ã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤ÏÅý·×Åª¤Ë¥¼¥í¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢1977Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Î´Ö¤Ë9¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÊ¿¶Ñ3%¤Î¹ß¿åÎÌÁý²Ã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7¤Ä¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËGAO¤Ï¡¢¥è¥¦²½¶ä¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎ³»Ò¤ò±À¤Ë»µ¤¯¤³¤È¤ÇÃÏ¾å¤Î¿¢Êª¤äÆ°Êª¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤âÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¹ß¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¹ß¿åÎÌ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤Ì±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
GAO¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÍø³²´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹ß¿åÎÌ¤ÎÁý²Ã¤È¿å²¹¤ÎÄã²¼¤¬µû¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÚ¾í¿åÊ¬¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¤è¤ê·òÁ´¤Ç´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤âÉÔ³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥¦²½¶ä¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµ³²¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥è¥¦²½¶ä¤Ï¿å¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÍÏ¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÏ¤±¤ë¤È¤ï¤º¤«¤Ë¶ä¥¤¥ª¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶ä¥¤¥ª¥ó¤Ï¹³¶ÝºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È´Ä¶Ãæ¤ÎÍ±×¤ÊºÙ¶Ý¤ä¿å»ñ¸»¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤ª¹¥¤¡£°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç
¤Þ¤¿¡¢GAO¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÌ¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢±¢ËÅÏÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëµ¤¾ÝÁàºî¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Î±¢ËÅÏÀ¤Ç°äÂ²¤ËÂ¿³Û¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶Ë±¦¤Î±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤¾ÝÁàºî¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥Ø¥ê¡¼¥ó¡×¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£Áª½Ð¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ç¥ê¡¼¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó²¼±¡¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤¬¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¼°Ò¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼é¿§¤¬¶¯¤¤¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏºòÇ¯4·î¡¢½£Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¾å¶õ¤Î¥±¥à¥È¥ì¥¤¥ë¢¨¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Èô¹Ôµ¡¤«¤é»¶ÉÛ¤µ¤ì¤ë²½³ØÊª¼Á¤¬¡¢´Ä¶±øÀ÷¤ä·ò¹¯Èï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤µ¤ì¤ë±¢ËÅÏÀÅª¤ÊÀâ
¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥±¥à¥È¥ì¥¤¥ë¤ÏËÉ¤²¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥±¥à¥È¥ì¥¤¥ë¤ÏÈô¹Ôµ¡¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë¿å¾øµ¤¤äÇÓµ¤¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëÈô¹Ôµ¡±À¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£