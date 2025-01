BTS「Dynamite」がSpotify20億ストリーミング達成！K-POPグループ初

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Dynamite」は軽快なディスコポップナンバーで、中毒性の強い楽しいリズムと躍動的なパフォーマンスが印象深い楽曲

BTSが2020年8月21日に発表したデジタルシングル「Dynamite」が、Spotifyの最新データ(1月12日付)基準で20億ストリーミングを達成。K-POPグループにて単一曲でSpotify20億再生を突破したグループは、BTSが初となる。

「Dynamite」は軽快なディスコポップナンバーで、中毒性の強い楽しいリズムと躍動的なパフォーマンスが印象深い。発表されて4年以上が過ぎた今でも変わらず愛され、2024年末には、アメリカの芸能専門UPROXXが選定した「今世紀ヒット曲100選」(The 100 Best Hit Songs Of The Century So Far)に名前を載せた。MVは2024年に、BTS作品の中で初めてYouTubeの再生回数が19億回を超えるなどヒットし続けている。

同曲は、韓国歌手の曲として初めてSpotify「デイリートップソンググローバル」1位を獲得。発表初日のストリーミング数が最も多かった作品として記録されている。

「Dynamite」で韓国大衆音楽の歴史を塗り替えたBTSは、アメリカのビルボードメインソングチャート「HOT 100」1位を獲得した初の韓国歌手であり、同チャートで最長期間トップにとどまったK-POPアーティストでもある。アメリカ4大音楽授賞式のひとつである「グラミーアワード」では、韓国の大衆歌手の中で初めて候補にも選ばれ、オリコンで海外アーティストとして初めて単一曲8億ストリーミングを突破した。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/