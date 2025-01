2,000円割引クーポン配布！Studio Fiction『新春お友達追加キャンペーン』

福岡市中央区大手門のヘアメイク付き写真スタジオ「Studio Fiction」は、『新春お友達追加キャンペーン』を2025年1月1日より実施しています。

Studio Fiction『新春お友達追加キャンペーン』

LINEのお友達追加後に予約で、2025年3月31日まで利用可能な“2,000円割引クーポン”を配布します。

(1) Studio Fictionはゲイカップルが運営する写真スタジオです

「Studio Fiction」は福岡市中央区大手門にあるヘアメイク付き写真スタジオで、ヘアメイクアーティストの吉田努とフォトグラファーのMOUのふたりで運営しています。

ちなみにふたりはカップルでもう関係は15年になります。

(2) ふたりの紹介

吉田努は20年のキャリアを持つヘアメイクアーティストで、これまでクリスチャン・ディオールのNYコレクションや、多くの芸能人、モデル、タレントのヘアメイクを担当してきました。

またスタイリストとしての経験も豊富で、KBC九州朝日放送「ドォーモ」ではスタイリングのコーナーを1年ほど持っておりました。

またフォトグラファーのMOUは、4年前まで関西を中心に活動をしており、イベントオーガナイザーや動画クリエイターとしての顔もあります。

現在は年間300人を超える人物撮影をしてきており、自然な表情を残すことでとても定評があります。

ちなみにふたりのセクシュアリティに関しては、世間やお客様にも全てオープンに話しています。

こちらのことをオープンに話すことで、お客様もとてもリラックスして撮影に臨んでいただけ、Google口コミの評価では全て5つ星をいただいています。

(3) 新春お友達追加キャンペーンの実施

今回LINEのお友達追加後に予約いただける方に関して、3月31日までに使える2,000円割引クーポンを配布します。

(4) スタジオ情報

店舗名 : Studio Fiction

所在地 : 〒810-0074

福岡県福岡市中央区大手門1丁目8-20 朝日プラザ大手門301号

営業時間 : 11:00〜20:00

定休日 : 不定休

TEL : 070-8536-8813(予約専用ダイヤル)

【主なプラン】

●「宣材写真・プロフィール写真撮影プラン」:22,000円(税別)

SNS、HP、名刺のプロフィール写真や、オーディション用写真・宣材写真に最適。

※ヘアメイクをご希望の方は3,800円/男性・子供、7,800円/女性

●「FICTIONオーダー撮影プラン」:38,500円(税別)

事前にヘアメイクと衣装のお打ち合わせがあるプランです。

ヘアメイクはプラン内に入っています

●「家族写真撮影プラン」:25,000円(税別)

スタジオ撮影と近隣の大濠公園でのロケーション撮影ができます。

※ヘアメイクをご希望の方は3,800円/男性・子供、7,800円/女性

