PGAが展開する、スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

Premium Styleから、コンパクトサイズの「Bluetoothスピーカー」が登場しました!

PGA Premium Style「Bluetoothスピーカー」

種類:全2種(ブラック(PG-PWSP01BK)、ホワイト(PG-PWSP02WH))

販売店舗:Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店など

スマートフォンで気軽にいつでもどこでも音楽を楽しめる時代にぴったりの「Bluetoothスピーカー」がPGAから登場。

インドアでもアウトドアでも気軽に音楽を楽しむことができ、持ち歩きに便利な、手のひらサイズのコンパクト設計なスピーカーです。

シンプルでおしゃれな手のひらサイズのコンパクト設計。

重さも100gのみと、持ち運びもしやすくなっています。

自宅などインドアではもちろん、ピクニックやBBQなどのアウトドアに持っていけるのでとっても便利です。

シリコンバンドが付いているので、ぶら下げて使うこともできます。

マイク搭載で快適にハンズフリー通話できるため、オンライン会議などでも活躍してくれます。

さらにAUX 3.5mmポート搭載なのでスマホなどのデジタルデバイスを有線で接続することも可能。

手のひらサイズなのに、多機能なBluetoothポータブルスピーカーです。

2台用意すれば、2台同時接続した際にステレオモードに対応させることもできます。

Bluetoothのバージョンは5.3、充電するのに必要なUSBケーブルはType-Cとなっています。

インドアでも、アウトドアでも、使い方自由の長持ちバッテリーで最長13時間再生が可能です。

ブラック

ころんとした手のひらサイズの、Bluetoothポータブルスピーカー。

ブラックはクールな印象です。

シンプルで飽きの来ないデザイン。

ずっと愛用したくなるグッズです。

ホワイト

清潔感のあるホワイトのBluetoothスピーカーは、シンプルデザインがお好きな方におすすめ!

縦においても平置きにしても、シリコンバンドで吊るしておいても主張しすぎないデザインで、おしゃれに使用できます。

シンプルデザインでずっと愛用したい、手のひらサイズのポータブルスピーカーです。

ブラックとホワイトのシンプルなデザインにも惹かれる、持ち運びに便利なコンパクトサイズのBluetoothスピーカー。

PGAのPremium Style「Bluetoothスピーカー」は、Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店などにて販売中です。

