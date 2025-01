【Rise of the Ronin デジタルデラックス版】セール期間:~1月17日23時59分までセール価格:6,586円(34%オフ)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、同社が運営するオンラインストア「PlayStation Store」にて「Rise of the Ronin デジタルデラックス版」を特別価格で販売している。セール期間は1月17日23時59分まで。セール価格は34%オフの6,586円。

「Rise of the Ronin」は戦闘重視のオープンワールドアクションRPG。1863年、日本。徳川幕府による治世が始まってから300年、突然現れた黒船によって日本は混乱の渦に呑まれた。戦乱、疫病、政情不安による混乱の最中、名もなき浪人が己の道を切り開く。

デジタルデラックス版ではゲーム本編に加え、デジタルアートブック、デジタルサウンドトラックやゲーム内で使えるアイテムが同梱されている。

□「PlayStation Store」の「Rise of the Ronin デジタルデラックス版」

(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.