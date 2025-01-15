今月もWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。





2025 年 1 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2025/01/202501-security-update/

◆Windows 11 v24H2, v23H2, v22H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v24H2 5050009

v23H2, v22H2 5050021

◆Windows 10 v22H2

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v22H2 5049981

◆Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5050009

◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022 5049983

Windows Server 23H2 5049984

◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019, 5050008

Windows Server 2016, 5049993

◆Microsoft Office

最大深刻度：

緊急

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates

◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates

◆Microsoft .NET

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet

◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio

◆Microsoft Azure

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

情報漏えい

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure

◆デスクトップ用 Microsoft Power Automate

最大深刻度：

重要

最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/ja-jp/power-automate

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年2月12日(水)提供予定となっています。