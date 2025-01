人財企画は令和6年度「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」の受託事業者として、就職氷河期世代のための合同企業説明会を開催します。

人財企画「合同企業説明会」

人財企画は令和6年度「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」の受託事業者として、就職氷河期世代のための合同企業説明会を開催。

当日は複数の県内企業が参加し、直接質問や相談が可能なほか、その場での面接にも対応。

就職活動の一歩を踏み出したい方、情報収集をしたい方にも最適です。

さらに、事前にお申込みいただいた方には、スキルアップに役立つ無料eラーニング講座を特典として提供します。

■就職氷河期世代とは

社会的に就職難となった1990〜2000年代に学校卒業期を迎えた世代(概ね35歳〜56歳)を就職氷河期世代と呼び、その就職期が厳しい経済状況にあったが故に、一人ひとりの意思等によらず、未就職、不安定就労等を余儀なくされ、引き続きその影響を受けている方々です。

みえ就職氷河期世代活躍支援プラットフォームでは、

・不安定な就労状態にある方

・長期間にわたり無業状態にある方

・社会参加に向けた支援を必要とする方

など、様々な課題に直面している就職氷河期世代の方の支援を行っています。

■開催概要

三重労働局イベント事務局(※受託・運営:株式会社人財企画)は、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援の一環として下記の通り合同企業説明会・面接会を開催します。

【津会場】

会場 :アスト津 アストホール

日時 :2025年2月20日(木)13:30〜17:30(受付開始13:00)

所在地 :三重県津市羽所町700番地

アクセス:JR・近鉄「津」駅から徒歩1分

【四日市会場】

会場 :四日市市文化会館 展示棟2F

日時 :2025年2月28日(金)13:30〜17:30(受付開始13:00)

所在地 :三重県四日市市安島2丁目5-3

アクセス:近鉄四日市駅・あすなろう四日市駅から徒歩10分

※駐車場無料

■参加対象・条件

・概ね35歳〜56歳で三重県内で正社員就職を希望する方

・当日参加OK(事前予約優先)

・当日面接可(その場で企業との面接可能)

・履歴書不要

・服装自由

・参加費無料

※情報収集だけの方も歓迎!

※雇用保険受給者は求職活動実績としてカウント可

■参加企業・プログラム

・三重県内で就職氷河期世代の採用に意欲的な企業、延べ40社が参加予定!

・キャリアデザイン講座も同時開催!

■事前申込特典

事前予約をされた方には、スキルアップに役立つ「無料eラーニング講座」をプレゼント!

新たなステップに向けて事前準備ができるお得なチャンスです。

■申込方法

(1)特設サイト( https://mie-hyogaki.mhlw.go.jp/recruit/ )から申込

(2)事前申込フォーム( https://0dc92410.form.kintoneapp.com/public/54527eae7ac0fa74a145d64d879c0590a0e782fd4ed2884ffb8e03e378453d1d )から直接申込

※事前申し込みを推奨します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地元の企業と直接話せる機会!人財企画「合同企業説明会」 appeared first on Dtimes.