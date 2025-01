携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーを手がける「PGA」

PGAから、『トムとジェリー』デザインのMagSafe 対応 カードウォレットが登場。

iPhoneの背中にピタッと吸着し、カードを最大3枚入れられるかわいいウォレットです☆

PGA Premium Style『トムとジェリー』MagSafe 対応 カードウォレット

価格:2,780円(税込)

サイズ:約 W64×H94×D7mm

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

iPhoneの背面に取り付けできる、『トムとジェリー』デザインのMagSafe 対応 カードウォレットが登場しました☆

強力マグネットでスマートフォンにピタッと吸着するMagSafe 対応で、手持ちのiPhoneへの取り付けが簡単。

いつもは追いかけっこしているドタバタコンビのふたりが、にっこり笑顔を見せるかわいらしいデザインです。

高級感あるデザインで、裏面には滑りにくい起毛素材を使用。

カードは最大3枚収納でき、iPhoneと一緒にコンパクトに持ち歩きできます!

楽しそうな「トム」と「ジェリー」が可愛い、MagSafe 対応のカードウォレット。

PGAの『トムとジェリー』MagSafe 対応 カードウォレットは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です!

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s24)

