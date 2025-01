保存料無添加！美津村／美津村燕窩エキス研究所「湧生源MAX body vitalizer」

美津村/美津村燕窩エキス研究所は、自社最高品質燕窩エキスドリンク【湧生源MAX body vitalizer】を2025年1月20日に発売します。

※燕窩(えんか)=アナツバメの巣

美津村/美津村燕窩エキス研究所「湧生源MAX body vitalizer」

美津村/美津村燕窩エキス研究所は、自社最高品質燕窩エキスドリンク【湧生源MAX body vitalizer】を2025年1月20日に発売。

■商品の特徴

*原材料

・天然燕窩エキス

自社特別製造(限定生産)

※独自製法により即効性がある。

類似品がない。

・冬虫夏草エキス(子実体と虫体)

特別発注品

※医薬品レベルの高品質。

・雪蓮花エキス

チベットラマ教徒にとっては「神の花」と称される。

・その他17種のシナジー作用が期待される厳選素材エキスを独自比率で配合。

*心を受け継ぐ燕窩エキスと美津村の願い

14世紀の中国明朝・永楽帝の時代、重臣・鄭和が南洋より持ち帰り献上された燕窩は、皇帝の「萬壽無疆」を願う薬膳料理に用いられ、更には、病に臥せる大切な方の早期快復を心から願うお見舞品、また長寿を願うお祝い品として貴族や豪商の間に広がりました。

いつの時代も大切な方々の健康と長寿を願う心には変わりありません。

【湧生源MAX body vitalizer】が「また元気になって、夢を実現したい。」と願う方々の支えになれば幸いです。

*このような方に

・健康と美容維持を目指している方に

・長寿を願うお祝いに

・術後などの早期快復を願うお見舞いに

*飲用方法

・1本を飲み切ってください。

※保存料無添加のため

・もし1本を1/2に分けてお飲みになる場合は、お猪口など小さな容器に移してお飲みください。

ボトルはすぐにキャップを閉めて冷蔵庫に保管し、早めに飲み切ってください。

※食品ですので、いつお飲み頂いてもよいのですが、就寝前をお勧めします。

■商品概要

商品名 : 湧生源MAX body vitalizer

(ユウセイゲン マックス ボディ バイタライザー)

発売日 : 2025年1月20日

販売価格: 100,000円(税別)/108,000円(8%税込)

内容量 : 50mL×1本/化粧箱

原材料名: 燕の巣(燕窩)エキス、冬虫夏草エキス、雪蓮花エキス、

マカエキス、エゾウコギエキス、ムイラプアマエキス、

田七人参エキスほか

販売場所: すずらん薬局(京都)、B3Life(福岡)、美津村株式会社(神戸)

★参考情報★

【燕窩=アナツバメの巣】

東南アジアに生息するアナツバメの雄が繁殖期に約30日間をかけ、唾液のみで巣(燕窩)を作り上げます。

漢方古書「本草從新」(呉儀洛著、1757年)において、燕窩は「聖藥」と記されています。

【燕窩に含まれる有用成分】

燕窩には、主に以下の健康と美容維持に良い成分が豊富に含まれています。

(1)シアル酸(シアリル糖たんぱく)→ヒトの免疫システムや脳神経細胞などに深く関与しています。

(2)E.G.F.(表皮成長因子)様物質→皮膚の早期再生(ターンオーバー)に不可欠です。

(3)F.G.F.(線維芽細胞増殖因子)様物質→皮膚や血管などの柔軟性を維持するために必要な

コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチンなどを産生する線維芽細胞を増殖促進させます。

【燕窩に関わるきっかけ】

創業者である青山晃は1980年頃より約10年間、東南アジアで天然アナツバメの巣(=燕窩)を集荷、日本に輸入してある製薬会社に新薬の原料として供給していました。

その製薬会社では、燕窩から分離・抽出したシアル酸を用いて、臨床用去痰剤をはじめ、各種ガン、エイズ(HIV)、インフルエンザ、アルツハイマー型認知症、自己免疫疾患などの治療薬の研究開発を行っていましたが、諸般の事情に因り、道半ばで断念することになりました。

【美津村を設立した動機】

稀少で高価な「燕窩」のすばらしさを活かして、「益こそあっても害がなく、いつでも誰でも手軽に飲める燕窩の健康美容食品を作ろう。

」と決意し、燕窩エキス製造に特化したパイオニア企業として、美津村株式会社(美津村燕窩エキス研究所)を1997年に設立しました。

【美津村の業務内容】

同社では、天然アナツバメの巣(燕窩)に豊富に含まれるシアル酸、E.G.F.様物質やF.G.F.様物質などの成分バランスを崩すことなく、最大限の功能効果が短期間で発揮できるように、吸収性の良い高品質な燕窩エキスを一貫して製造し、目的別にドリンク、ゼリースティック、パウダー、ソフトカプセルなどを販売しています。

