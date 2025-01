ダイナフォント金花体キーホルダープレゼント！ダイナコムウェア「金花体で思い描く2025年の特別な瞬間」募集

ダイナコムウェアは、特別な瞬間を祝福する文字である「金花体」で思い描く“2025年の特別な瞬間”を2025年1月15日(水)〜1月30日(木)までの期間、ダイナコムウェア公式Xと公式Instagramにおいて募集します。

ダイナコムウェア「金花体で思い描く2025年の特別な瞬間」募集

この取り組みに参加した方の中から抽選で30名様に、日常を美しくかけがえのない時間に変える「ダイナフォント金花体キーホルダー」をプレゼントします。

<日常を美しくかけがえのない時間に変える「ダイナフォント金花体キーホルダー」>

ダイナフォント金花体キーホルダー

【対象X】使用見本

【対象Instagram】使用見本

「ダイナフォント金花体キーホルダー」は、2024年7月に中国・上海で開催したダイナコムウェア「文字より新生へ」芸術展のオリジナルグッズとして制作した「文字より新生へキーホルダー」をリデザインした2種類のキーホルダーです。

特別な瞬間を祝福する文字「金花体」のビジュアルが特徴のデザインで、アクリルに貼ってある保護フィルムを剥がすことで光沢が出て「金花体」が持つ洗練された華やかさをより深く味わうことができます。

スマホケースや鞄などに身に付けることで日常が祝福の文字で広がり、何気ない毎日を美しくかけがえのない時間に変えてくれることでしょう。

<思い描いている2025年の特別な瞬間を金花体で表現してみませんか?>

プレゼントキャンペーン概要

2025年にはどんな特別な瞬間が訪れるでしょうか。

卒業、入学、就職といった人生の岐路から、心を揺さぶられた小説や漫画、映画、音楽、ライブとの出会いや、旅行で訪れる場所や文化、食べ物に感動したりすることもあるかもしれません。

「大切な人を笑顔にした」、「お米が最高に美味しく炊けた」、「好きなスポーツ選手が漫画のように活躍している」といった日常に起きるささやかな幸せもきっとかけがえのない特別な瞬間です。

また、「育てた茄子が実った」、「ダイエットに成功してお腹が凹んだ」、「暖簾のようにひらりと相手の言葉を交わせた」など2024年に立てた2025年のんびり目標を達成する瞬間も特別な瞬間と言えるのではないでしょうか。

<特別な瞬間を祝福する文字「金花体」>

ダイナフォント「金花体」

「金花体」は2024年グッドデザイン賞受賞書体「金蝶体」をはじめ、同じく2019年に同賞などを受賞した「甲金文体」や、「金文体」などを手掛けたダイナコムウェアの書体デザイナー・Oliveがデザインした書体です。

文字だけでは表現しきれない感情を伝えるため、東西文化の中で感情を伝える際に使用されたフォーマルで儀式的な感覚の金文とカリグラフィーを融合させ、流れるような曲線美で文字の意味合いを表現し、東洋の文字文化における感情表現の新たな一面を切り開いたこれまでにないデザインの書体となります。

<キャンペーン概要>

キャンペーン名: “2025年の特別な瞬間”を金花体で表現して

「ダイナフォント金花体キーホルダー」をもらおう!

賞品 : ダイナフォント金花体キーホルダー … 合計30名様

※Xでご応募いただくと青い鳥バージョン(15名様)、

Instagramでご応募いただくと桃色の花バージョン(15名様)が

抽選対象となります。

両方でご応募いただくことも可能です。

2種類のキーホルダーを入手されたい場合、

XとInstagramでそれぞれご応募ください。

応募期間 : 2025年1月15日(水)〜2025年1月30日(木)

応募方法 : キャンペーン応募ページURL

https://questant.jp/q/goldenflower

■Xでの応募方法

1.ダイナコムウェア公式X(@dynacomwareJP https://x.com/dynacomwareJP )をフォローしてください。

2.“2025年の特別な瞬間”を金花体で表現して「ダイナフォント金花体キーホルダー」をもらおう!の投稿をリポストしてください。

3.キャンペーン応募ページに“2025年の特別な瞬間”など、必要事項を入力で応募完了となります。

■Instagramでの応募方法

1.ダイナコムウェア公式Instagram(@dynacomware_jp https://www.instagram.com/DynaComware_JP )をフォローしてください。

2.“2025年の特別な瞬間”を金花体で表現して「ダイナフォント金花体キーホルダー」をもらおう!の投稿にいいね!してください。

3.キャンペーン応募ページに“2025年の特別な瞬間”など、必要事項を入力で応募完了となります。

※各SNSで応募方法が異なります。

※アンケートページでのご回答は、1回のご回答で応募対象とさせていただきます。

※SNSで当選をご報告いただいた投稿内容を、ダイナコムウェア公式サイト・公式SNSにて紹介させていただく場合もあります。

【注意事項】

・当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

・プレゼント抽選の当選は、お1人様1回とし、同一応募者の重複当選はございません。

・当選者は当選した権利を他人に譲渡できません。

・KVで使用したキーホルダーは製造途中のもので最終的なデザインとは異なります。

ご了承ください。

【個人情報のお取り扱いについて】

お申込みいただく際にご入力いただきます個人情報は、賞品の発送及びダイナコムウェア製品に関するメール配信などの情報提供および今後のマーケティングなどの目的で個人を特定しない統計に使用させていただきます。

ダイナコムウェアの個人情報保護方針につきましては以下のサイトで確認できます。

プライバシーポリシーURL: https://www.dynacw.co.jp/support/privacypolicy.aspx

<ダイナコムウェア「文字より新生へ」芸術展>

「文字より新生へ」芸術展

ダイナコムウェア「文字より新生へ」芸術展は、これまでの文字に関する固定観念を覆した書体デザインが持つ無限の可能性とその独特の生命力を展示することを目的に2024年7月24日から28日までの期間、中国・上海にて開催した芸術展となります。

期間中、多くの来場者がダイナフォントを通じて文字文化に触れ、書体デザインに強い興味に持っていただくことができました。

▼ダイナコムウェア「文字より新生へ」芸術展レポートURL

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=664

▼動画で味わう「文字より新生へ」芸術展レポートURL

https://www.youtube.com/watch?v=MOVLW5HdyHg

<ダイナフォント全書体使える年間ライセンス「DynaSmart V」>

「DynaSmart V」概要

「DynaSmart V」は、国内外のアワードを受賞した優れたデザインのフォントや多言語フォントを含むダイナフォント全書体を収録し、印刷物、Webデザイン、映像・動画、デジタルコンテンツ、ゲームといった幅広いコンテンツにダイナフォントを許諾対応した、安心の年間ライセンスです。

