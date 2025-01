ザ・リッツ・カールトン東京にて、イチゴの多彩な魅力を楽しむ「ストロベリー コレクション」を展開。

ミシュラン一つ星レストランのペストリーシェフが手掛ける、グルテンフリーの極上ストロベリーパフェやイチゴのアフタヌーンティーなど、期間限定で提供します!

ザ・リッツ・カールトン東京「ストロベリー コレクション」

期間:2025年1月14日(火)より順次

ザ・リッツ・カールトン東京のホテル45階、ザ・ロビーラウンジにて「ストロベリーパフェ」と「ストロベリー アフタヌーンティー」を期間限定で提供。

さらに、ホテルオリジナルの各種「ストロベリーケーキ コレクション」が、ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリにて販売されます☆

ストロベリーパフェ

期間:2025年3月31日(月)まで提供予定

時間:日〜木 11:00〜22:00 (L.O. 21:30)、金・土 11:00〜23:00 (L.O. 22:00)

価格:4,700円(税・サ込)

内容:バニラアイス、ストロベリーソルベ、シャンティークリーム、ストロベリーソース、ココナッツメレンゲ

※グルテンフリー、ベジタリアンメニューです

場所:ザ・ロビーラウンジ(45階)

ミシュランガイド東京2025で一つ星を獲得した「Héritage by Kei Kobayashi (エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)」でアシェットデセールを手掛けるペストリーシェフ、小堀真弓氏。

彼が創り出す特別なストロベリーパフェを、ザ・リッツ・カールトン東京のザ・ロビーラウンジにて愉しめます!

作りたての新鮮な味わいとともに、芸術的で洗練された美しさが求められるアシェットデゼールの高いクオリティと世界観を、華やかで立体感のあるパフェで表現。

目にも美しいアート作品のようなストロベリーパフェに仕上げられています。

フランスの伝統的な技法を踏襲しつつ季節ごとの新鮮な食材を厳選し、日本ならではの感性も取り入れた、心地よく優雅なデザートを創り上げるペストリーシェフの小堀氏。

今回、ザ・ロビーラウンジで提供するストロベリーパフェは、グルテンフリーで体にも優しいデザートです。

色とりどりの素材が見事に調和し、視覚的に愉しませながら、繊細な味わいが口の中で広がる至高のデザートを堪能できます!

ストロベリー アフタヌーンティー

期間:2025年1月14日(火)〜2025年3月9日(日)※2025年2月7日(金)〜14日(金)は除外日

時間:12:00〜17:00

価格:9,400円(税・サ込)

内容:セイボリー7種/スイーツ7種/スコーン2種/コーヒー または 紅茶

場所:ザ・ロビーラウンジ(45階)

爽やかなハーブの香りや軽やかな酸味を感じさせるイチゴのスウィーツ、塩気が絶妙なアクセントとなったイチゴのセイボリーなど、イチゴを多彩な形で表現した冬にぴったりのアフタヌーンティー。

「ストロベリー アフタヌーンティー」には、艶やかな赤色が印象的な、みずみずしく美しいイチゴ尽くしのメニューが揃います。

新鮮なイチゴの甘みと酸味が見事に調和し、芳醇な香りとともにひと口ごとに豊かな味わいが広がるスウィーツやセイボリーは、オリジナルの有田焼コレクションで提供。

目の前で取り分けるデザートトロリー・サービスならではの、パーソナルで洗練されたおもてなしとともに、甘い香りに包まれて特別なひとときを過ごせるアフタヌーンティーです!

ストロベリーケーキ コレクション

期間:2025年3月中旬まで提供予定

時間:11:00〜20:00 (イートインL.O. 19:00)

場所:ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ(1階)

東京ミッドタウンのショッピングエリアに面した「ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ」では、家族や友人同士で楽しめる、この時期限定のストロベリーケーキを用意。

「ホワイトベリーチーズ」や「ストロベリーピスタチオタルト」など、個性豊かなストロベリーケーキが登場します☆

ホワイトベリーチーズ

価格:テイクアウト 1,200円(税込)、イートイン 1,400円(税・サ込)

イチゴの酸味と甘みが、濃厚なクリームチーズと相性抜群の「ホワイトベリーチーズ」

ふわふわとした食感が特徴のチーズケーキです。

ストロベリーピスタチオタルト

価格:テイクアウト 1,400円(税込)、イートイン 1,600円(税・サ込)

濃厚なピスタチオの風味と、爽やかな酸味のイチゴの相性が抜群なタルト。

土台部分のパイ生地は、サクサクとした食感が絶妙です!

ミルキーフロマージュ

価格:テイクアウト 1,700円(税込)、イートイン 2,100円(税・サ込)

サクサク食感のパイ生地に、2種類のクリームをサンドした「ミルキーフロマージュ」

イチゴの甘酸っぱさがアクセントになったケーキです☆

ストロベリーショートケーキ

価格:テイクアウト 900円(税込)、イートイン 1,000円(税・サ込)

「ストロベリーショートケーキ」は、アルコールを一切使用していないため、お子さんも安心。

軽く、ふんわりとしたスポンジに、濃厚なクリームと新鮮なイチゴを丸ごと使用した甘さ控えめのケーキです!

パフェやケーキ、アフタヌーンティーで、イチゴの多彩な魅力を堪能。

ザ・リッツ・カールトン東京の「ストロベリー コレクション」は、2025年1月14日より提供です☆

