三井薬局 家族型ロボット「LOVOT」導入

三井薬局は、2024年12月16日から試験導入していた家族型ロボット「LOVOT」を2025年1月15日より正式導入。

■「LOVOT」について

LOVOTは「人に寄り添う温かいテクノロジー」として、利用者の笑顔を引き出し、心のつながりを生む最先端のロボットです。

