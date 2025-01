【週刊少年サンデー 2025年7号】1月15日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年7号」を本日1月15日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭カラーには、新春新連載第1弾となる松江名 俊氏の「地上へ…」が登場。センターカラーにはコノシマルカ氏の「写らナイんです」も登場する。本誌では、小山愛子氏の「舞妓さんちのまかないさん」、オダトモヒト氏の「古見さんは、コミュ症です。」などが掲載される。

