起業家を支援するCIC Tokyoにて「サンリオ スタートアップピッチ 〜One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に〜」を開催。

サンリオが全国のスタートアップ企業から、自由な発想やビジネスアイデア、新規サービスを広く募集します!

CIC Tokyo「サンリオ スタートアップピッチ 〜One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に〜」

エントリー:2025年1月14日(火)〜202月14日(金)

開催日時:2025年3月14日(金)18:00〜20:00(20時以降ネットワーキング)

場所:CIC Tokyo Venture Café(東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階)

※オンライン配信あり

※書類選考通過企業は可能な限り現地で登壇、現地参加が難しい企業はオンライン登壇も可

タイムテーブル:

18:00 開会あいさつ18:10 スタートアップピッチWell-Being部門 3社前後クリエイティブ部門 3社前後19:40 株式会社サンリオの取り組みご紹介 / 審査時間19:50 ファイナリスト授賞式&記念撮影20:00 ネットワーキング(1時間程度)

※登壇企業数に応じてタイムテーブルが変更になる可能性があります

ピッチ形式:

・言語 日本語、英語

・時間 10分/1社(ピッチ6分、質疑応答4分)

審査員:

・辻 朋邦(株式会社サンリオ 代表取締役社長)

・中塚 亘(株式会社サンリオ 専務取締役)

・辻 友子(株式会社サンリオ 常務執行役員 グローバルサステナビリティ推進室担当)

・酒井 健太郎(株式会社サンリオ グローバルサステナビリティ推進室 シニアマネージャー)、ほか

優勝企業への特典:優勝企業(2社)に賞金100万円を授与、サンリオとの将来的な協働を検討

「サンリオ スタートアップピッチ 〜One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に〜」を、イノベーションセンターとして起業家を支援するCIC Tokyoにて開催。

全国のスタートアップ企業から自由な発想やビジネスアイデア、新規サービスを広く募集する、サンリオ主催のピッチです!

「みんななかよく」を経営理念とするサンリオ。

「One World, Connecting Smiles.(⼀⼈でも多くの⼈を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。)」というビジョンを掲げ、エンターテイメント事業を推進しています。

「みんななかよく」と、サンリオ・マテリアリティの実現を目指し、本ピッチでは「Well-Being部門」「クリエイティブ部門」の2部門を設置。

スタートアップ企業から、イノベーティブなプロダクトやサービスを広く募集します。

エントリーは2025年1月14日よりスタートし、書類選考を経て、最終のピッチ審査へ。

優勝企業のアイデアは、サンリオとの協働の可能性を視野に検討されます。

企業の既存サービスや取り組みに、サンリオキャラクターをただ付加するだけではないことも本ピッチのポイント。

ソーシャルグッドなブランドとしてサンリオが持ち合わせない新たなしくみ、取り組むべきテーマ、そして既存の取り組みを進化させる新たな提案を期待して実施されるピッチです!

サンリオがスタートアップ企業から、新しいビジネスアイデアやサービスを広く募集するピッチを主催。

CIC Tokyoにて2025年3月14日に開催の「サンリオ スタートアップピッチ 〜One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に〜」は、2025年1月14日よりエントリー開始です☆

