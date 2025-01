9万円の全国百貨店共通商品券プレゼントも！タイランドエリートインフォメーションセンター「新春プロモーション」

タイランドエリートインフォメーションセンターは、2025年1月1日から同年3月31日まで、旧会員権において売買成約の方へ期間限定のお得なプロモーションを実施します。

タイランドエリートインフォメーションセンター「新春プロモーション」

タイランドエリートインフォメーションセンターは、2025年1月1日から同年3月31日まで、旧会員権において売買成約の方へ期間限定のお得なプロモーションを実施。

■タイ長期滞在ビザの「タイランドプリビレッジ」とは

タイ国政府観光庁直営の国営企業が運営するタイ長期滞在プログラムです。

2003年にタイランドエリートとして開始し、2023年に20周年を迎え、名称をタイランドプリビレッジへと変更してメンバーシップをリニューアルしました。

現行会員には入出国時のVIP待遇や銀行口座開設などを含む各種の特典がある他、タイ滞在が可能になる特別なビザ【タイランドエリートビザ】が発給され、タイ長期滞在を実現できます。

■旧会員権とは

タイランドエリート旧会員権は2003年から数年間の限られた期間に販売された初期の会員権です。

現在は販売されておらず、個人間売買でのみ入手可能です。

この初期に販売された旧会員権は、生涯にわたってビザが受給可能(5年毎更新)、譲渡が回数無制限、年会費なしとなっています。

タイに長期滞在を希望する方が増えてきている昨今、タイランドエリート旧会員権は何度でも譲渡可能なタイ生涯居住権として再注目されています。

タイ各地での提携ゴルフ場のグリーンフィーが毎日18ホール無料、提携マッサージが毎日1回無料、提携病院の健康診断も年1回無料など、とても魅力的な内容となっています。

■会員権比較

■センターの旧会員権売買の仲介

タイランドエリートインフォメーションセンターでは独自のサポートシステムで旧会員権の売買仲介を行っています。

タイランドプリビレッジ運営会社であるタイ国営企業では、旧会員権の買主様の入会審査と名義の書き換えは行っていますが、旧会員権売買の仲介は行っておらず、売買取引は売りたい方と買いたい方の個人間での取引となります。

旧会員権の売買には、売主様・買主様の意思確認だけでなく、買主様の入会申請の手続きも必要となり、契約締結から、入会申請、売買完了まで数ヶ月必要です。

当センターでは、タイランドエリート旧会員権の安全かつスムーズな売買成立のため中立的な立場で仲介をしています。

独自のサポートシステム

■期間限定お得な新春プロモーション

タイランドエリートインフォメーションセンターでは、期間限定で旧会員権をお得に売買できる新春プロモーションを実施しています。

2025年1月1日から同年3月31日の間に売買契約した売主様・買主様双方に決済・引渡し完了後、下記いずれかをプレゼントします。

・日本国内で使える9万円の全国百貨店共通商品券

・SIAMグループで使える2万バーツの商品券

新春プロモーション

