ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡£±£°Ç¯£±£°£±£µ²¯±ß¤â¤ªÇã¤¤ÆÀÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹£±°Ì¡ÖÈæÎà¤Î¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡á¹ç°ÕÅö»þ¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ä¡£ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¡Ö£²£°£²£µÇ¯£Í£Ì£ÂºÇÂç¤Î¥Ð¡¼¥²¥óÁª¼ê£²£µÁª¡§ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀÁª¼ê£²£µ¿Í¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£ÂçÃ«¤ÏÆ²¡¹£±°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö£·²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤¬¤Ê¤¼¤ªÇã¤¤ÆÀ¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¤½¤ì¤Ï£±£°Ç¯´Ö¤Ç£³¡óÌ¤Ëþ¤·¤«»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÂçÃ«¤Ï»Ë¾å½é¤Î¡Ø£µ£°¡½£µ£°¡ÙÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç£×£Á£Ò¤¬£±£°¡Ê£¹¡¦£²¡Ë¶á¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ë£²£°£²£´Ç¯¤Ë²Ô¤¤¤À¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³²¯£±£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¡£Èà¤ÎÄ¶ÆÃÂç¤Ê¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤ò£´£¶£°£°Ëü£æ¥É¥ë¡ÊÌó£·£²²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤Ç¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÎÈæÎà¤Ê¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤·ÀÌó¤ÏÌîµå¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Î°ÕÌ£¤ÇÈæÎà¤Î¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸åÊ§¤¤Ê¬¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤ÇÍø±×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºòµ¨¤Ï³«Ëë¸å£²¤«·î¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É£¸¼Ò¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬±óÀ¬Àè¤Îµå¾ì¤Ç¹¹ð¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÃ«¤Ï£±Ç¯´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï£Í£Ì£Â»Ë¾åºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿·ÀÌó¤ËÃÍ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤Ï¤Þ¤ÀÅêµå¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¡¢º£µ¨¤ÎÆóÅáÎ®Éüµ¢¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤â¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤Ï£±£¹Ç¯¤«¤é£²£¶Ç¯¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È£¸Ç¯Áí³Û£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£¸²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢£³°Ì¤âÆ±¤¸¤¯¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥ª¥¸¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ºÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ç£·Ç¯Áí³Û£³£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£µ²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È³Ê°Â¤À¡£
¡¡¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÆ±¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ïà¤ªÇã¤¤ÆÀá¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£