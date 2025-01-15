¾°Ìï¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÂåÌòÄ©Àï¼ÔÂÐºö¡©¡¡¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡É·¬¸¶¤é¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼ÂÇ¤Á¾å¤²¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¡ÖºÇ¹â¤Î½ÐÍè¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥° À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô °æ¾å¾°Ìï¡ã12²óÀï¡äWBO11°Ì ¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡Ê2025Ç¯1·î24Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥¸¥à¤Ç¡¢ËÉ±ÒÀïÁ°¤ÎºÇ½ª¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò15Æü¡¢½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê59¡Ë¤¬Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤·¤¿WBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé7°Ì¤Î¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×·¬¸¶Âó¡Ê29¡Ë¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Æ±µé¤Î¥Û¡¼¥×¤Çº¸¹½¤¨¤Îº´ÇìÐÒÇÏ¡Ê22¡Ë¤Î2Áª¼ê¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ú¤á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò8¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÏÅö½é¡¢ºòÇ¯12·î24Æü¤ËIBF¡¢WBOÆ±µé1°Ì¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê26¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬º¸ÌÜ¾å¤òÉé½ý¡£1·î24Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹çÁ°¤Ë¤âÄ©Àï¼Ô¤¬ºÆ¤Óº¸ÌÜ¤òÉé½ý¤·¡¢ÂÐÀï¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£»î¹ç13ÆüÁ°¤ËÁê¼ê¤¬WBOÆ±µé11°Ì¤Î¶â·Ý½Ó¡á¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡á¡Ê32¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ËµÞ¤¤çÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹½¤¨¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¹¥ÀïÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¶â¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¹½¤¨¤Î°Û¤Ê¤ë2Áª¼ê¤È¤ÎºÇ½ª»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢¸«¼é¤Ã¤¿Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡Ö¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ºÇ¹â¤Î½ÐÍè¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂÇ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£