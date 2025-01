＜ハッピーセット＞1月17日（金）からは「リトルツインスターズ」！キキ＆ララおもちゃ6種類が登場

1月17日(金)からのハッピーセットは「リトルツインスターズ」と「きかんしゃトーマス」です。ハッピーセット®「リトルツインスターズ」はキキララの世界観がつまったおもちゃが全6種類!2025年に50周年を迎えるサンリオの不動の人気キャラクター「リトルツインスターズ」。キキララとして親しんできたママたちも多いのでは? 今回はそんなリトルツインスターズがハッピーセットに登場します。ぜひ親子で楽しんでみてくださいね。

【キキ&ララのお星さまスタンプ】

【キキ&ララのユニコーンコーム】

【キキ&ララのお星さまネームクリップ】

【キキ&ララのお星さまコンパクトミラー】

【キキ&ララのなかよし小物入れ】

【キキ&ララのふわふわシュシュ】

第1弾:1月17日(金)〜1月23日(木)第1弾は手紙やお絵かきが楽しめるスタンプやキキララの小物入れなど、身近に遊べるグッズが揃います。立体フィギュアのスタンプです。そのまま飾って楽しむのはもちろん、キキとララを雲の台座から外すとスタンプとしても使えます。星柄のスタンプをノートやお手紙に押して遊んでみて。ユニコーンに乗ったキキとララのコームです。ユニコーンの尻尾を引き出してコームとして使ってみて。折りたたみ式なのでコンパクトに収納できて、持ち運びにも便利です。キキとララがついた星型のネームホルダーです。付属のカードに名前を書いてホルダーに入れたら準備完了。カードは裏と表で違うデザインが描かれています。立てて飾ったり、クリップが付いているのでポケットやかばんにつけて使ったり。楽しみ方も自由自在です。第2弾:1月24日(金)〜1月30日(木)第2弾では星形のコンパクトミラー、可愛らしいシュシュなど、おしゃれが楽しめるグッズが揃います。キキとララのデザインが描かれた星形のミラーです。パクト式で、ふたを開けるとミラーが出現! コンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。雲に乗ったキキとララのかわいい小物入れです。雲の中にお気に入りの小物を入れて楽しんで!ピンクと水色のグラデーションでふわふわとしたシュシュです。裏と表で違うデザインが楽しめます。ヘアアレンジに使って、おしゃれを楽しんで!第3弾:1月31日(金)〜第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合がございます。もうひとつのハッピーセット®「きかんしゃトーマス」は今回も楽しい仕掛けがいっぱいです。そちらもぜひチェックしてくださいね。【ハッピーセット「リトルツインスターズ」】■販売期間:2025年1月17日(金)〜約4週間(予定)■種類:おもちゃ全6種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652216編集・千永美