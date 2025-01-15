・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７７．５０ドル（－１．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６８２．３ドル（＋３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０１３．２セント（＋４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４６．２５セント（＋１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４７４．５０セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４３．００セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０７．３２（－１．７０）

出所：MINKABU PRESS