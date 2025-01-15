１５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０５：０５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が同連銀主催のイベントであいさつ
０８：５０ 日・マネーストック
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・消費者物価指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：２４セブン<7074>
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，ゴールドマン・サックス・グループ，ウェルズ・ファーゴ，シティグループ
出所：MINKABU PRESS
０５：０５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が同連銀主催のイベントであいさつ
０８：５０ 日・マネーストック
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・消費者物価指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：２４セブン<7074>
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，ゴールドマン・サックス・グループ，ウェルズ・ファーゴ，シティグループ
出所：MINKABU PRESS