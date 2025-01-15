１５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０５：０５　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が同連銀主催のイベントであいさつ
０８：５０　日・マネーストック
１３：３０　日・特定サービス産業動態統計
１６：００　英・消費者物価指数
１６：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１６：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
１９：００　ユーロ・鉱工業生産
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：３０　米・消費者物価指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：２４セブン<7074>
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，ゴールドマン・サックス・グループ，ウェルズ・ファーゴ，シティグループ

出所：MINKABU PRESS