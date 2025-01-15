【韓国】

雇用統計（12月）08:00

予想 2.8% 前回 2.7%（失業率)



【英国】

消費者物価指数（CPI）（12月）16:00

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（前年比)

予想 N/A 前回 3.5%（コア・前年比)



小売物価指数（RPI）（12月）16:00

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 3.6%（前年比)

予想 N/A 前回 3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)



生産者物価指数（PPI）（12月）16:00

予想 N/A 前回 0.0%（仕入・前月比)

予想 N/A 前回 -1.9%（仕入・前年比)

予想 N/A 前回 0.3%（出荷・前月比)

予想 N/A 前回 -0.6%（出荷・前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）19:00

予想 0.6% 前回 0.0%（前月比)

予想 -1.9% 前回 -1.2%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（01/04 - 01/10）21:00

予想 N/A 前回 -3.7%（前週比)



消費者物価指数（CPI）（12月）22:30

予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.3% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）22:30

予想 -2.0 前回 0.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

外部サイト