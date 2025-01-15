【韓国】
雇用統計（12月）08:00
予想　2.8%　前回　2.7%（失業率)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（12月）16:00
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（前年比)　
予想　N/A　前回　3.5%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（12月）16:00　
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　3.6%（前年比)　
予想　N/A　前回　3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（12月）16:00
予想　N/A　前回　0.0%（仕入・前月比)　
予想　N/A　前回　-1.9%（仕入・前年比)
予想　N/A　前回　0.3%（出荷・前月比)
予想　N/A　前回　-0.6%（出荷・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）19:00
予想　0.6%　前回　0.0%（前月比)　
予想　-1.9%　前回　-1.2%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/04 - 01/10）21:00
予想　N/A　前回　-3.7%（前週比)

消費者物価指数（CPI）（12月）22:30　
予想　0.3%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.9%　前回　2.7%（前年比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.3%　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）22:30
予想　-2.0　前回　0.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

※予定は変更することがあります