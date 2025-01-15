¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡ÙºÇ¿·ºî¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤Ë±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß!? ¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¡Ê¾¾²¬¾»¹¨¡Ë¤¬É¹¤ò¤È¤«¤¹¤â¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¡Ä¡×
¾¾²¬¾»¹¨±é¤¸¤ë½÷Áõ¤·¤¿²ÈÀ¯É×¡¦»°ÅÄ±à·°¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿²ÈÄí¡¦²ÈÂ²¤ÎÆâ¾ð¤òÇÁ¤¸«¤·¡¢¤½¤³¤ËÁã¿©¤¦¡Èº¬¿¼¤¤±ø¤ì¡É¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¡ÈÇÁ¤¸«¡É¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡Ù¡£
Âè7¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¿·¿Í²ÈÀ¯ÉØ¡¦ÂçÌçºùÌò¤Ëµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¡ÈºÇ¶²²ÈÀ¯É×¡É¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤¬Æü¾ï¤ÇÌòÎ©¤ÄÆ¦ÃÎ¼±¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë!?
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤µ¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª¼«Å¾¼Ö¤¬Åà¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤Ç²ò·è
¢¡¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤ÎÎ¢µ»¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³½Ð!?
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤¹¤Ó²ÈÀ¯ÉØ¾Ò²ð½ê¤Î¸«½¬¤¤²ÈÀ¯É×¡¦Â¼ÅÄ¸÷¡Ê°ËÌîÈø·Å¡Ë¤È¿·¿Í²ÈÀ¯ÉØ¤ÎÂçÌçºù¡Êµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡Ë¤¬°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæÎá»Ò¡ÊÃæ»³ÈþÊæ¡Ë¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³°¤«¤éÎá»Ò¤ÎÌ¼¡¦¥¹¥ß¥ì¡ÊËÒÌî±©ºé¡Ë¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
°ìÆ±¤¬¹²¤Æ¤Æ¸þ¤«¤¦¤È¡¢¼Ø¸ý¤ÎÀò¤¬Åà·ë¤·¤Æ²õ¤ì¡¢¥Û¡¼¥¹¤Î¿å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸÷¤Ï¡Ö¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È²Ì´º¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Í¾·×¤Ë¼Ø¸ý¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ø¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤¬ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤ë¡£¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¤òÀª¤¤¤è¤¯¿¶¤ë¤È¥³¥ë¥¯¤òÈ¯¼Í¡£¸«»ö¥Û¡¼¥¹¤ÎÀèÃ¼¤Ë¥³¥ë¥¯¤ò¤Ï¤á¡¢±þµÞ½èÃÖ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢¥¹¥ß¥ì¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬¿å¤Ë¤Ì¤ì¤ÆÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¡ÖÁá¤¯¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÙ¹ï¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¾Ç¤ë¥¹¥ß¥ì¤Ë¡¢Îá»Ò¤Ï¡Öº£¤ªÅò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤Í¡×¤È¼¼Æâ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò´Ý¤¤¥Õ¥é¥¹¥³¤ËÃí¤¤¤Ç²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤À¤±¤òµ¤²½¤µ¤»¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤òÃê½Ð¡£¤½¤Î¾øÎ±¤·¤¿¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÉ¹¤Ë¿á¤¤«¤±¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤È¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¥Õ¥é¥¹¥³¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¡¢¸÷¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢Îá»Ò¤â¡Ö¤ªÅò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¾ÃÆÇÍÑ¤Î¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºù¤«¤é¡Ö¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¤·¤¿Êý¤¬¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼Ü¤ò²Ô¤°¤Î¤è¡×¤È¡È¥á¥¿È¯¸À¡É¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¡£Âè7¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡©