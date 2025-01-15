【エリア別】「AQUOS sense9」再び首位に！ 大阪圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/1/15
「BCNランキング」2024年12月30日〜2025年1月5日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
2位 Reno11 A（OPPO）
3位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
7位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
8位 arrows We2 F-52E（FCNT）
9位 moto g64y 5G(Y!mobile)（Motorola Mobility）
10位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
2位 Reno11 A（OPPO）
3位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
7位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
8位 arrows We2 F-52E（FCNT）
9位 moto g64y 5G(Y!mobile)（Motorola Mobility）
10位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。