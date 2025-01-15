　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40571.93円　　ボリンジャーバンド3σ
40168.48円　　ボリンジャーバンド2σ
39765.04円　　ボリンジャーバンド1σ
39385.00円　　一目均衡表・転換線
39361.60円　　25日移動平均
39335.00円　　一目均衡表・基準線
39196.00円　　5日移動平均
38958.16円　　ボリンジャーバンド-1σ
38955.20円　　75日移動平均
38725.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円　　15日夜間取引終値
38675.00円　　200日移動平均
38554.72円　　ボリンジャーバンド2σ
38474.30円　　14日日経平均株価現物終値
38175.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38151.27円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース