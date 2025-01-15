日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40571.93円 ボリンジャーバンド3σ
40168.48円 ボリンジャーバンド2σ
39765.04円 ボリンジャーバンド1σ
39385.00円 一目均衡表・転換線
39361.60円 25日移動平均
39335.00円 一目均衡表・基準線
39196.00円 5日移動平均
38958.16円 ボリンジャーバンド-1σ
38955.20円 75日移動平均
38725.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円 15日夜間取引終値
38675.00円 200日移動平均
38554.72円 ボリンジャーバンド2σ
38474.30円 14日日経平均株価現物終値
38175.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38151.27円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40571.93円 ボリンジャーバンド3σ
40168.48円 ボリンジャーバンド2σ
39765.04円 ボリンジャーバンド1σ
39385.00円 一目均衡表・転換線
39361.60円 25日移動平均
39335.00円 一目均衡表・基準線
39196.00円 5日移動平均
38958.16円 ボリンジャーバンド-1σ
38955.20円 75日移動平均
38725.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38710.00円 15日夜間取引終値
38675.00円 200日移動平均
38554.72円 ボリンジャーバンド2σ
38474.30円 14日日経平均株価現物終値
38175.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38151.27円 ボリンジャーバンド3σ
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