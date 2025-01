今回は、YouTubeチャンネル『モアクリ』に投稿された猫の「モアレ」の日常の様子をお伝えします。動画は30万回以上も再生され、「面白い」「癒やされる」"Kawaii!"など日本のみならず、海外からも多くのコメントが寄せられ話題になっています。

モアレのパンチ!未知の敵との対峙

ある日、猫の「モアレ」が真剣な表情で二本足で立ち、ベッドの上をじっと見つめます。その先にあったのは、ヘアブラシ付きドライヤー。ブラシのトゲが生き物の足に見えたのか、警戒心と好奇心が入り混じった表情が愛らしいです。

『なんだこれは!』

やがてモアレはブラシに前足をそっと伸ばし、届きそうで届かないギリギリの距離から「バシッ!」とパンチ。しかし手ごたえはゼロ。微動だにしないブラシを見つめ、次の一手を考えるように周囲を見回すその姿は、まるで小さな戦略家のようです。

そ~っと

『全く効いてないぞ!?』

『何か使えるものないかな?』

不屈のチャレンジャー、モアレのパンチング・ショー

次の作戦を思いついたモアレは、椅子に飛び乗り、そこからベッドへ移動。ゆっくりとブラシに近づき、距離を詰めて「バシッ!」と力強いパンチ! 見事にベッドの上に立てられていたブラシを倒しました。

イスに飛び乗ったモアレ

『くらえ~!』

しかし、勝利の余韻に浸る暇もなく、モアレは警戒を緩めません。倒れたブラシに顔を近づけ、じっくり観察しつつ、「1、2、3、4!」と連続パンチを繰り出します。その真剣な姿がシュールで、思わず笑ってしまいます。

倒れても警戒を緩めないモアレ

勝者の風格!モアレとブラシの終幕劇

モアレの攻撃はまだまだ終わりません。ブラシはすでに横たわり、どう見ても動く気配はありませんが、それでもモアレは顔を近づけ様子をうかがいます。腰が引けつつ連続パンチを続けるものの、いくつかは空振り。空を切る小さな前足が健気で可愛らしいです。

『仕留めたか!?』

『えいえいえいえい!』

やはり完全にダウンして動かないブラシにモアレも満足したよう。ベッドから飛び降りて颯爽と退場します。その凜々しさはまるでリングを降りたボクサーのよう。やりきった表情がかわいらしいです。

モアレの堂々とした退場

投稿には、「猫から見れば、足のいっぱい生えた変な生き物にみえるんだろうな」、「ビビってる所がたまらん」、"I've seen many, many cat punches, but this is the best punch I've ever seen."(何度も猫パンチは見てきたけど、これは今まで見た中で最高のパンチ) 、"gosh, spent all my lunch break time just to watch videos of this cat..."(この猫の動画見てたら昼休み終わっちゃった…)、"Kawaii!"など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『モアクリ』には、他にもモアレのかわいらしい様子や同居猫の「クリエ」との微笑ましい生活の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「モアクリ」さま

執筆:ETY

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております