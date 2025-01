日本一高級な居酒屋「田中田」が手掛ける、リッチな食堂（東京・外苑前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は外苑前駅の近くにオープンした「旨いおかずと釜炊飯」をコンセプトに、博多「田中田」のエッセンスを取り入れたちょっとリッチな食堂。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

米田中(東京・外苑前)

外観 出典:ぴーたんたんさん

2024年11月、外苑前駅から徒歩2分ほどの場所に、おいしいおかずと羽釜で炊きたてのご飯を楽しめる「米田中」がオープンしました。「食べログ 居酒屋 WEST 百名店」に選出されている博多・東京(西麻布)の人気居酒屋「田中田」の分店となります。「田中田」は厳選した最高級の食材を使用し、質の高い料理を提供する大人の高級居酒屋ですが、博多で20年以上愛される「わっぱ定食堂」や「魚忠」などの食堂も展開。これまでの経営で培ってきたノウハウをいかし、同店では「田中田」のエッセンスを取り入れた、少しリッチな定食を提供します。

店内 写真:お店から

店内は和を意識した、落ち着きのある空間。客席は21席で、カジュアルな雰囲気の中くつろいで食事を楽しめます。

博多定食 写真:お店から

注文を受けてから炊く釜炊飯は、山形県産の「つや姫」や、山形県産「雪若丸」の他、新潟産のものなど、厳選したさまざまなブランド米を週替わりで提供。看板メニューの「博多定食」2,800円は、イワシ明太子と辛子高菜、チキン南蛮、釜炊飯、具沢山の豚汁、お刺身ごま醤油、小鉢で構成された満足度の高い定食。博多名物のイワシ明太子は、ジューシーなイワシの身に明太子がたっぷり詰まっています。明太子のプチプチした食感が楽しく、コクのある辛さがイワシの脂とあいまっておいしいと好評です。

チキン南蛮定食 写真:お店から

大きなジャガイモがごろっと入った「伝説の極み肉じゃが定食」2,600円は、佐賀牛カルビのうまみがあふれ、どの具材にもしっかりと味が染みています。厚切りで食べ応えのある「分厚い豚の生姜焼き定食」2,500円は、少し濃いめの味付けのジューシーな肉が、ご飯に合うこと間違いなし。他にも皮はパリッ、身はふっくら焼き上げた「天然紅鮭焼定食」2,300円や、自家製タルタルソースで味わう「チキン南蛮定食」2,200円など、次回も食べに来たくなるような魅力的なメニューが並びます。

「やま幸」のマグロを使った「お刺身ごま醤油」 出典:アダログさん

どの定食にもついてくる「お刺身ごま醤油」は「やま幸」のマグロを使用。脂が甘くうまみたっぷりのマグロを薬味とともに味わえば、ご飯が止まらなくなるおいしさです。

具沢山の「豚汁」 出典:akanen1616さん

また「博多定食」以外の定食には「日替わり味噌汁」がつきますが、+300円で「豚汁」に変更可能。「豚汁」には柚子胡椒がついてくるので、途中で味変できるのもいいですね。注文はタブレットで、支払いはキャッシュレス決済のみです。

立ち上がった艶々の釜炊飯と、ハイレベルなご飯のお供が楽しめる、ご飯好きに魅力的な「米田中」。ボリューム満点の贅沢な定食を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

博多定食 出典:VOICE3さん

『「博多定食2,800円」

博多定食はイワシ明太子、チキン南蛮、やま幸のマグロ、小鉢2品、ご飯、豚汁という内容です。イワシ明太子はジューシーでこってりとしたイワシの身にたっぷり詰まった明太子の辛さが良く合います。いきなり飯どろぼう。

チキン南蛮はこの定食では脇を固めますが、本来なら主役級のおかず。チキンは柔らかく、タルタルソースに甘酢だれがさっぱりします。

やま幸のマグロは中トロとネギトロをごま醤油、海苔、刻み葱で頂きます。脂が甘くこちらも当然飯の親友。小鉢は辛子高菜とオクラのポン酢和えでした。

そして忘れちゃいけないこだわりのお米。本日のご飯は山形県のブランド米「雪若丸」を一人ずつ羽釜で炊き立てのものを提供。

水分を多めに含んだつやつやに光るお米で、甘みもうま味も充分。くぅ〜!こんなん美味いに決まってます!これだけでも来た甲斐があったよ。

豚汁は豚肉、厚揚げ、里芋、大根、蒟蒻、牛蒡、人参、椎茸などが具沢山。味噌が強すぎない上品な仕上がりで、ゆず胡椒が添えてありました』(VOICE3さん)

お刺身ごま醤油 出典:ゆっきょしさん

『・博多定食 2,800円

当日は、8種類(今後増える模様)の定食を

提供されていましたが、お店の名物が含まれる上記商品を選択させて頂きました。

オーダーから15分程で、着盆です。



・イワシ明太子

大振りのイワシのハラワタを除いた部分に、一手前加えた明太子を

タ〜ップリと詰めた焼き魚!

火入れ状態も良くて、名物と言うのも納得の美味しい一品でありまする〜

・チキン南蛮

揚げ立て感は少し弱いものの、ジューシーで美味しいです

・やま幸マグロ

最近高頻度で遭遇する豊洲のマグロ仲卸【やま幸】のマグロに、ごま醤油をかけた

一品ですので、間違い無く美味しいですね

・小鉢

「小松菜と白菜の煮物」は、出汁が楽しめる優しい味付け

・豚汁

タップリのお肉がメインの具沢山でアツアツ状態ですので、

文句のつけようのない一椀!

・炊き立て釜炊き飯

使用するお米は、秋田県産「つや姫」や

山形県産「雪若丸」etc を週替りで提供で、 当日は「雪若丸」です

ご飯茶碗で2 杯分と言った分量ですが、写真の様にお米がたっており、

噛めば噛む程甘みが出て来る美味しいご飯でありまする〜

ちゃんとおこげがあるのも嬉しい処ですね。

・辛味高菜

・総括

メインに何を選ぶかにもよりますか、

一汁四菜 or 五菜の定食が、2,200〜2,800円と言ったリーズナブルな

価格で頂けるお店であります。

おかずのクオリティーが高いのは勿論ながら、何と言っても主役は

ブランド米を使った炊き立ての釜炊きご飯でしょうね

今回頂いたおかず以外にも、気になるモノが沢山ありましたので、機会を

作って是非再訪したいお店であります』(ゆっきょしさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆米田中住所 : 東京都港区南青山2-22-2 クインビル B1FTEL : 03-6434-0931

文:佐藤明日香

