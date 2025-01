アメリカ人の作家がMetaを相手取って提起した著作権侵害訴訟で、原告側が「Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが、著作権で保護された書籍や文書を含むデータセットをLlamaの学習に用いることを承認していた」と主張し、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴状修正の申し立てを行いました。UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO DIVISION Case No. 3:23-cv-03417-VC

(PDFファイル) https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.415175/gov.uscourts.cand.415175.376.0.pdf Mark Zuckerberg gave Meta's Llama team the OK to train on copyrighted works, filing claims | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/09/mark-zuckerberg-gave-metas-llama-team-the-ok-to-train-on-copyrighted-works-filing-claims/Court docs allege Meta trained AI model using LibGen • The Registerhttps://www.theregister.com/2025/01/10/meta_libgen_allegation/コメディアンで作家でもあるサラ・シルバーマン氏および作家のクリストファー・ゴールデン氏とリチャード・キャドリー氏は、ChatGPTとLLaMAが違法にインターネット上に流通している作品をデータセットとしてトレーニングされたものであると主張し、OpenAIとMetaを2023年7月に訴えました。OpenAIとMetaが著作権侵害で3人の作家から訴えられる - GIGAZINE裁判所に提出された修正訴状の提出許可を求める申立書で、原告側は新しい証言や文書開示を根拠に、Metaが単なる著作権侵害以上に深刻な違法行為を行っていたと主張。具体的には、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)違反とカリフォルニア州コンピュータデータアクセス・不正行為防止法(CDAFA)違反があったと述べています。原告側は、Metaの従業員であるニコライ・バシリコフ氏が論文・書籍の検索エンジンである「Library Genesis(LibGen)」を基にしたデータセットから著作権情報を削除したことを認める証言があったと指摘しています。LibGenは有料で配布されていたり公式にデジタル化されていなかったりするコンテンツを無料でアクセス可能にしている検索エンジンで、違法性があるとしてこれまでにも著作権侵害訴訟を提起されたことがあります。海賊版図書館「Library Genesis」に40億円超の損害賠償支払いの判決、アクセス差し止めやドメイン使用禁止命令も - GIGAZINEデータセットでは科学論文から著作権に関する段落を削除し、ソースのメタデータも削除されていたとのこと。原告側は、これらの行為がLlamaの学習を容易にするためだけでなく、著作権侵害を隠蔽する意図があったと主張しました。さらに、MetaはTorrentを通じて海賊版データセットを入手する際、できるだけ少量のデータしかアップロードしないユーザーである「リーチ」に自身を設定していたとのこと。原告側は「Metaは正規のルートで書籍を購入したり、図書館から借りたりするのではなく、違法なトレントネットワークに参加することを選択し、さらにその証拠を隠蔽しようとした」と論じています。加えて、開示された社内文書で、ザッカーバーグCEOを示す「MZ」というイニシャル宛てのエスカレーションを経た上でLibGenの使用が認められたという記述があったことが指摘されています。バシリコフ氏はこの行為の法的リスクを指摘していたにもかかわらず、Metaの生成AI部門責任者であるアーマド・アル・ダーレ氏が「cleared the path」と記して承認していました。MetaがAI強化のため「訴えられてもいいから著作権で保護された作品をかき集めよう」と議論していたとの報道 - GIGAZINEまた、2023年7月に訴状を提出した時はLlama 1のみがリリースされていましたが、その後少なくとも5つのバージョンが追加でリリースされており、さらに記事作成時点では2つが開発中であるため、原告側は開発中のモデルを含めてMetaが手がけたLlamaの全モデルを訴訟の対象とすることを求めています。Metaは証拠として提出された社内文書に対し、内容の一部非公開を請求しましたが、事件を担当するヴィンス・チャブリア判事は「Metaの非公開請求は、競合他社が有利に利用できる機密の事業情報を保護するためのものではないことは明らかであり、むしろ否定的な報道を避けるためのものである」と述べ、Metaの請求を却下しています。IT系ニュースサイトのTechCrunchはMetaの広報にコメントを求めていますが、記事作成時点ではコメントを得られていません。