¥³¥â¤Ë¶ìÀï¤â¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹&¥ì¥ª¥óÃÆ¤Ç¥ß¥é¥ó¤¬ÇöÉ¹¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û
¥ß¥é¥ó¤Ï14Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè19Àá±ä´üÊ¬¤Ç¥³¥â¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ËÎ×¤ß¡¢2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ã¥Ñ»²Àï¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¥»¥ê¥¨A½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿4ÆüÁ°¤Î¥«¥ê¥¢¥êÀï¤ò1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿8°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ28)¤Ï¡¢¥«¥ê¥¢¥êÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¤È¥à¥µ¤ËÂå¤¨¤Æ¥¨¥á¥ë¥½¥ó¤È¥Ù¥Ê¥»¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
15°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ19)¤ËÂÐ¤·¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È6Ê¬¡¢¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¥á¥Ë¥ã¥ó¤ò¶¯½±¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢9Ê¬¤Ë¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ç±þÀï¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï°ú¤Â³¤¸ß³Ñ¤Î¹¶ËÉ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢21Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¡£¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ì¥ª¥ó¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤¬¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢GK¥Ö¥Æ¥Ä¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
Á°È¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥â¥é¥¿¡¢¥×¥ê¥·¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥Ê¥»¥ë¤ËÂå¤¨¤Æ¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¢¥à¥µ¤òÅêÆþ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢52Ê¬¤Ë¥ì¥ª¥ó¤Î»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ë¹¥µ¡¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ö¥Æ¥Ä¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È60Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¢¥µ¥Í¡¦¥Ç¥£¥¢¥ª¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤¬¤«¤ë¥ß¥é¥ó¤¬71Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥ì¡¼¤·¤¿¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ë¡¼¥×¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀª¤¤ÉÕ¤¯¥ß¥é¥ó¤¬5Ê¬¸å¤ËµÕÅ¾¡£¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ì¥ª¥ó¤¬GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥³¥â¤Î¹¶Àª¤òµö¤¹¤â¡¢86Ê¬¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏGK¥á¥Ë¥ã¥ó¤¬¥¯¥È¥í¡¼¥Í¤Î¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤Æ2-1¤Ç¾¡Íø¡£ÇöÉ¹¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥³¥â¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó´ÆÆÄÂÎÀ©¸å¡¢2»î¹çÌÜ¤Ç¥»¥ê¥¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥â 1-2 ¥ß¥é¥ó
¡Ú¥³¥â¡Û
¥¢¥µ¥Í¡¦¥Ç¥£¥¢¥ª(¸å15)
¡Ú¥ß¥é¥ó¡Û
¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¸å26)
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó(¸å31)
Í¥¾¡¤·¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ã¥Ñ»²Àï¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¥»¥ê¥¨A½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿4ÆüÁ°¤Î¥«¥ê¥¢¥êÀï¤ò1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿8°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ28)¤Ï¡¢¥«¥ê¥¢¥êÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¤È¥à¥µ¤ËÂå¤¨¤Æ¥¨¥á¥ë¥½¥ó¤È¥Ù¥Ê¥»¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
15°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ19)¤ËÂÐ¤·¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È6Ê¬¡¢¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¥á¥Ë¥ã¥ó¤ò¶¯½±¤µ¤ì¤ë¡£
Á°È¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥â¥é¥¿¡¢¥×¥ê¥·¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥Ê¥»¥ë¤ËÂå¤¨¤Æ¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¢¥à¥µ¤òÅêÆþ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ï¡¢52Ê¬¤Ë¥ì¥ª¥ó¤Î»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ë¹¥µ¡¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ö¥Æ¥Ä¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È60Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¢¥µ¥Í¡¦¥Ç¥£¥¢¥ª¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤¬¤«¤ë¥ß¥é¥ó¤¬71Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥ì¡¼¤·¤¿¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¥ë¡¼¥×¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀª¤¤ÉÕ¤¯¥ß¥é¥ó¤¬5Ê¬¸å¤ËµÕÅ¾¡£¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ì¥ª¥ó¤¬GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥³¥â¤Î¹¶Àª¤òµö¤¹¤â¡¢86Ê¬¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏGK¥á¥Ë¥ã¥ó¤¬¥¯¥È¥í¡¼¥Í¤Î¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤Æ2-1¤Ç¾¡Íø¡£ÇöÉ¹¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥³¥â¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó´ÆÆÄÂÎÀ©¸å¡¢2»î¹çÌÜ¤Ç¥»¥ê¥¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥â 1-2 ¥ß¥é¥ó
¡Ú¥³¥â¡Û
¥¢¥µ¥Í¡¦¥Ç¥£¥¢¥ª(¸å15)
¡Ú¥ß¥é¥ó¡Û
¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¸å26)
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó(¸å31)