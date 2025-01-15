¡Ö½¾Íè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Î¶ÍÊþ¡¦¿¹°æ¡¢Æñ´Ø¹»¤«¤éÆ´¤ì£Í£Ì£Â¤Ø¤Î½é¿´´Ó¤¯
¡¡¹â¹»ÄÌ»»£´£µÈ¯¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤ò¸Ø¤ë¶ÍÊþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¿¹°ææÆÂÀÏºÍ··â¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¾®Ãæ¹â¤ÈÆñ´Ø»ä³Ø¤Î¶ÍÊþ¤Ç³Ø¤ó¤À¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¹°æ¤ÏÁïÌÀ¤Ê¼ã¼Ô¤À¡£¾ï¼±Åª¤Ë¤Ï£Î£Ð£Â·ÐÍ³¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÃæ¡¢¤Ê¤¼Æ»¤Ê¤Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£ºò½©¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö½¾Íè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆþ´Ñ¤ÏÁ´Éô¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ä¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤ò²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é£Í£Ì£ÂÃæ·Ñ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥×¥ì¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡¢ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½é¿´¤ò´Ó¤¤¤¿¤æ¤¨¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ç®¿´¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±Ñ²ñÏÃ¤ò³Ø¤Ó¡¢£Ã£Î£Î¤ò¸«¤Æ¸ì×Ã¡Ê¤´¤¤¡Ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë±Ñ¸ì¤â½¬ÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë½é¤á¤ÆÅÏÊÆ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¶õ¤ÏÉáÄÌ¤ËÀÄ¤¤¡£Æ±¤¸¿Í´ÖÆ±»Î¡¢¿Í¼ï¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¤¤¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë