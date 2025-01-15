¡Úµð¿Í¡Û¶¶¾å¥³¡¼¥Á 11Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¡Ä¼ãÊÖ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬¡ÖËÍ¤â¤³¤ì¤«¤é¤À¤«¤é¡×
¡¡£ÇÏ¢ÇÆ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¶»¤ÎÆâ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£µð¿Í¡¦¶¶¾å½¨¼ùºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£±£´Æü¤ËÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¿·µå¾ì¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¡£ºòÇ¯£±£°·î¤«¤é¼Â¤Ë£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆþ³Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾»²ËÅ¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¤Þ¤À½é¡¹¤·¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤òÃÈ¤«¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡££²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¡¢¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ï¼Â¤Ë£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í¤Ø£Õ¥¿¡¼¥ó¡£¸¶Á°´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¤Ë¤Ï°ì·³¤ÎºîÀï¥³¡¼¥Á¤äÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢£±£²Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡££±£²Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¥³¡¼¥Á¤Î¾·½¸¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ÈÀïÎ¬¤ò»ý¤ÄÌ¾»²ËÅ¤¬¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬¤¿¤Á¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤â¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£ºòÇ¯½©¤ÎÆ±¿¦½¢Ç¤¸å¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¤ÅÚ¾í¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¿Ø¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤À¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤ÎàÆ±´üÆþÃÄá¤È¤Ê¤ë¿·¿ÍÁª¼ê¤é¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡ÖµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤Í¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤½¤ì¡Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ë¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¿·µå¾ì¤â¿·¿ÍÁª¼ê¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤«¤é¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö»ØÆ³¤¹¤ëÂ¦¤ÈÁª¼ê¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¡¼¥Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÊý¤«¤é¤â¾Ð´é¤Î²ñÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈæ³ÓÅª¡¢£±£°Ç¯Á°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇºÆÆþ³Õ¤·¤¿Ä¾¸å¤ÈºòÇ¯½©¤Î¿´¶¤ò¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¡Êµð¿Í¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Í¡£¡Ø¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¡Ù¤ò´¶¤¸¤¿¡£²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºäËÜ¤äÄ¹Ìî¡¢¤¢¤È¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¡Ê¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿ûÌî¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÍ¤â¤³¤ì¤«¤é¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐÏÃ¤·¤Æ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶¶¾å¥³¡¼¥Á¡Ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆ¤Óµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¡Öµð¿Í¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤¬à¥ä¥ó¥°£Çá¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£