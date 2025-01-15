宮崎市で震度4 津波の心配はなし 震源は日向灘
15日午前2時12分ごろ、日向灘を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。
気象庁によると、震源の深さは約30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定される。この地震による津波の心配はないという。
各地の震度は次の通り。
＜震度4＞
宮崎県：宮崎市
＜震度3＞
宮崎県：日南市、串間市、国富町、綾町、高鍋町、川南町、美郷町、高千穂町、都城市、小林市、三股町、高原町
熊本県：熊本市南区、芦北町
鹿児島県：霧島市、姶良市、鹿屋市、曽於市、大崎町、肝付町
＜震度2＞
宮崎県：延岡市、日向市、西都市、新富町、木城町、都農町、門川町、椎葉村、えびの市
熊本県：熊本市西区、熊本市北区、八代市、玉名市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、長洲町、和水町、西原村、嘉島町、山都町、氷川町、上天草市、天草市、津奈木町、阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、人吉市、錦町、多良木町、湯前町、相良村、山江村、あさぎり町
鹿児島県：鹿児島市、出水市、指宿市、薩摩川内市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、伊佐市、さつま町、湧水町、垂水市、志布志市、東串良町、錦江町、南大隅町
福岡県：久留米市、柳川市、大川市、みやま市
佐賀県：神埼市、白石町
長崎県：南島原市
大分県：大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市、竹田市
＜震度1＞
宮崎県：西米良村、諸塚村、日之影町、五ケ瀬町
熊本県：熊本市東区、山鹿市、大津町、菊陽町、益城町、甲佐町、水俣市、水上村、五木村
鹿児島県：枕崎市、阿久根市、長島町、薩摩川内市、西之表市
福岡県：大牟田市、八女市
佐賀県：佐賀市、鳥栖市、小城市、吉野ケ里町、上峰町、みやき町、江北町
長崎県：雲仙市
大分県：別府市、豊後大野市
広島県：府中町
山口県：柳井市
愛媛県：宇和島市
高知県：宿毛市