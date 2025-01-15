[1.14 プレミアリーグ第21節](The City Ground)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 5 ムリーリョ

DF 7 ネコ・ウィリアムズ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 14 カラム・ハドソン・オドイ

MF 21 アンソニー・エランガ

MF 22 ライアン・イエーツ

FW 11 クリス・ウッド

控え

GK 33 カルロス・ミゲル

DF 4 モラート

DF 19 アレックス・モレノ

DF 30 ウィリー・ボリー

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 20 ジョタ・シルバ

FW 24 ラモン・ソサ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります