N・フォレストvsリバプール スタメン発表
[1.14 プレミアリーグ第21節](The City Ground)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーリョ
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 21 アンソニー・エランガ
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラート
DF 19 アレックス・モレノ
DF 30 ウィリー・ボリー
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン・ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
※29:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーリョ
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 21 アンソニー・エランガ
MF 22 ライアン・イエーツ
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラート
DF 19 アレックス・モレノ
DF 30 ウィリー・ボリー
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン・ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります