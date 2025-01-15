[1.14 ブンデスリーガ第17節](コメルツバンク・アレーナ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 1 ケビン・トラップ

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 34 N. Collins

MF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 11 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 40 Kauã Santos

DF 35 ルーカス・トゥタ

MF 6 O. Højlund

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 C. Uzun

FW 9 I. Matanović

FW 19 ジャン=マテオ バオヤ

FW 36 アンスガー・クナウフ

監督

ディノ・トップメラー

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 M. Rosenfelder

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 34 M. Röhl

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 42 堂安律

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 33 J. Makengo

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります