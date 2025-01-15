フランクフルトvsフライブルク スタメン発表
[1.14 ブンデスリーガ第17節](コメルツバンク・アレーナ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 34 N. Collins
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 40 Kauã Santos
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 6 O. Højlund
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 C. Uzun
FW 9 I. Matanović
FW 19 ジャン=マテオ バオヤ
FW 36 アンスガー・クナウフ
監督
ディノ・トップメラー
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 34 M. Röhl
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 42 堂安律
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
※28:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 34 N. Collins
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 オマル・マーモウシュ
控え
GK 40 Kauã Santos
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 6 O. Højlund
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 C. Uzun
FW 9 I. Matanović
FW 19 ジャン=マテオ バオヤ
FW 36 アンスガー・クナウフ
監督
ディノ・トップメラー
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 34 M. Röhl
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 42 堂安律
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります