·ÀÌóÁ°¤Ë¸½¶â´ÔÎ®Î»¾µ¤«¡¡Åìµþ½÷»Ò°å¤Î¸µÍý»öÄ¹¤È·úÃÛ»Î
¡¡Åìµþ½÷»Ò°åÂç¤Î¿·¹»¼Ë·úÀß¤ò½ä¤ê¡¢Âç³Ø¤ËÉÔÅö¤ÊÊó½·¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¤ÆÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µÍý»öÄ¹´äËÜ¸¨»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê78¡Ë¤¬¡¢Âç³Ø¤ÈÃËÀ1µé·úÃÛ»Î¡Ê68¡Ë¤È¤Î·ÀÌóÀ®Î©Á°¤«¤é¡¢Êó½·¤Î´ÔÎ®¤Ë´Ø¤··úÃÛ»Î¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬15Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÔÎ®¤Ï·×²èÅª¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ï15Æü¡¢´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤òÁ÷¸¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¦¶á¤Î½÷À¡Ê52¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êó½·¤Î3Ê¬¤Î2¤ò´ÔÎ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦»öÁ°¤Ë·úÃÛ»Î¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£Î»¾µ¤òÆÀ¤¿¸å¡¢2018Ç¯2·î¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¡¢¿·¹»¼Ë·úÀß¤Ç·úÃÛ»Î¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤è¤¦Âç³Ø¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿¡£
¡¡·úÃÛ»Î¤ÏÊó½·Ìó1²¯1700Ëü±ß¤«¤éÀÇ¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó3700Ëü±ß¤òÂ¦¶á¤Ë¸½¶â¤Ç¼êÅÏ¤·¤¿¡£´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÃÛ»Î¤Ï16Ç¯4·î¤ËÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£18¡Á22Ç¯¤Ë¤ÏµëÍ¿¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Êó½·¤È¤·¤Æ·×Ìó3²¯±ß¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£