[1.14 セリエA第19節](Stadio Giuseppe Sinigaglia)

※26:30開始

<出場メンバー>

[コモ]

先発

GK 30 ジャン ビュテズ

DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ

DF 5 エドアルド・ゴルダニガ

DF 13 アルベルト・ドッセーナ

MF 7 ガブリエウ・ストレフェッザ

MF 16 アリュー・ファデラ

MF 26 ヤニク・エンゲルハルト

MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ

MF 38 アサネ・ディアオ

MF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント

FW 10 パトリック・クトローネ

控え

GK 1 エミル・アウデロ

GK 25 ホセ・マヌエル・レイナ

DF 15 Fellipe Jack

MF 4 ベン・ラシン・コネ

MF 6 アレッシオ・イオヴィーネ

MF 23 マキシモ・ペローネ

MF 27 マティアス・ブラウネーダー

MF 36 ルカ・マッツィテッリ

MF 44 N. Razi

MF 79 ニコ・パス

MF 80 マクサンス カクレ

MF 90 シモーネ・ベルディ

FW 9 アレッサンドロ・ガブリエッローニ

FW 11 アンドレア・ベロッティ

FW 60 F. Chinetti

監督

ファブレガス イ ソレールセスク

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 28 マリック・ティアウ

MF 4 イスマエル・ベナセル

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 7 アルバロ・モラタ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 73 F. Camarda

FW 77 B. Omoregbe

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります