コモvsミラン スタメン発表
[1.14 セリエA第19節](Stadio Giuseppe Sinigaglia)
※26:30開始
<出場メンバー>
[コモ]
先発
GK 30 ジャン ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 5 エドアルド・ゴルダニガ
DF 13 アルベルト・ドッセーナ
MF 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
MF 16 アリュー・ファデラ
MF 26 ヤニク・エンゲルハルト
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
MF 38 アサネ・ディアオ
MF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
FW 10 パトリック・クトローネ
控え
GK 1 エミル・アウデロ
GK 25 ホセ・マヌエル・レイナ
DF 15 Fellipe Jack
MF 4 ベン・ラシン・コネ
MF 6 アレッシオ・イオヴィーネ
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 27 マティアス・ブラウネーダー
MF 36 ルカ・マッツィテッリ
MF 44 N. Razi
MF 79 ニコ・パス
MF 80 マクサンス カクレ
MF 90 シモーネ・ベルディ
FW 9 アレッサンドロ・ガブリエッローニ
FW 11 アンドレア・ベロッティ
FW 60 F. Chinetti
監督
ファブレガス イ ソレールセスク
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 73 F. Camarda
FW 77 B. Omoregbe
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※26:30開始
<出場メンバー>
[コモ]
先発
GK 30 ジャン ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 5 エドアルド・ゴルダニガ
DF 13 アルベルト・ドッセーナ
MF 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
MF 16 アリュー・ファデラ
MF 26 ヤニク・エンゲルハルト
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
MF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
FW 10 パトリック・クトローネ
控え
GK 1 エミル・アウデロ
GK 25 ホセ・マヌエル・レイナ
DF 15 Fellipe Jack
MF 4 ベン・ラシン・コネ
MF 6 アレッシオ・イオヴィーネ
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 27 マティアス・ブラウネーダー
MF 36 ルカ・マッツィテッリ
MF 44 N. Razi
MF 79 ニコ・パス
MF 80 マクサンス カクレ
MF 90 シモーネ・ベルディ
FW 9 アレッサンドロ・ガブリエッローニ
FW 11 アンドレア・ベロッティ
FW 60 F. Chinetti
監督
ファブレガス イ ソレールセスク
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 73 F. Camarda
FW 77 B. Omoregbe
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります