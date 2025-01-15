宮崎県で最大震度4のやや強い地震 宮崎県・宮崎市
15日午前2時12分ごろ、宮崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□宮崎県
宮崎市
■震度3
□宮崎県
日南市 串間市 国富町
綾町 高鍋町 川南町
宮崎美郷町 高千穂町 都城市
小林市 三股町 高原町
熊本南区 芦北町
□鹿児島県
霧島市 姶良市 鹿屋市
曽於市 大崎町 肝付町
■震度2
□宮崎県
延岡市 日向市 西都市
新富町 木城町 宮崎都農町
門川町 椎葉村 えびの市
□熊本県
熊本西区 熊本北区 八代市
玉名市 菊池市 宇土市
宇城市 合志市 熊本美里町
長洲町 和水町 西原村
嘉島町 山都町 氷川町
上天草市 天草市 津奈木町
阿蘇市 産山村 熊本高森町
南阿蘇村 人吉市 錦町
多良木町 湯前町 相良村
山江村 あさぎり町
□鹿児島県
鹿児島市 鹿児島出水市 指宿市
薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市
南九州市 伊佐市 さつま町
湧水町 垂水市 志布志市
東串良町 錦江町 南大隅町
□福岡県
久留米市 柳川市 大川市
みやま市
□佐賀県
神埼市 白石町
□長崎県
南島原市
□大分県
大分市 臼杵市 津久見市
佐伯市 竹田市
■震度1
□宮崎県
西米良村 諸塚村 日之影町
五ヶ瀬町
□熊本県
熊本東区 山鹿市 大津町
菊陽町 益城町 甲佐町
水俣市 水上村 五木村
□鹿児島県
枕崎市 阿久根市 長島町
薩摩川内市甑島 西之表市
□福岡県
大牟田市 八女市
□佐賀県
佐賀市 鳥栖市 小城市
吉野ヶ里町 上峰町 みやき町
江北町
□長崎県
雲仙市
□大分県
別府市 豊後大野市
□広島県
府中町
□山口県
柳井市
□愛媛県
宇和島市
□高知県
宿毛市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。