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15日午前2時12分ごろ、宮崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□宮崎県
宮崎市

■震度3
□宮崎県
日南市　串間市　国富町
綾町　高鍋町　川南町
宮崎美郷町　高千穂町　都城市
小林市　三股町　高原町

□熊本県
熊本南区　芦北町

□鹿児島県
霧島市　姶良市　鹿屋市
曽於市　大崎町　肝付町

■震度2
□宮崎県
延岡市　日向市　西都市
新富町　木城町　宮崎都農町
門川町　椎葉村　えびの市

□熊本県
熊本西区　熊本北区　八代市
玉名市　菊池市　宇土市
宇城市　合志市　熊本美里町
長洲町　和水町　西原村
嘉島町　山都町　氷川町
上天草市　天草市　津奈木町
阿蘇市　産山村　熊本高森町
南阿蘇村　人吉市　錦町
多良木町　湯前町　相良村
山江村　あさぎり町

□鹿児島県
鹿児島市　鹿児島出水市　指宿市
薩摩川内市　いちき串木野市　南さつま市
南九州市　伊佐市　さつま町
湧水町　垂水市　志布志市
東串良町　錦江町　南大隅町

□福岡県
久留米市　柳川市　大川市
みやま市

□佐賀県
神埼市　白石町

□長崎県
南島原市

□大分県
大分市　臼杵市　津久見市
佐伯市　竹田市

■震度1
□宮崎県
西米良村　諸塚村　日之影町
五ヶ瀬町

□熊本県
熊本東区　山鹿市　大津町
菊陽町　益城町　甲佐町
水俣市　水上村　五木村

□鹿児島県
枕崎市　阿久根市　長島町
薩摩川内市甑島　西之表市

□福岡県
大牟田市　八女市

□佐賀県
佐賀市　鳥栖市　小城市
吉野ヶ里町　上峰町　みやき町
江北町

□長崎県
雲仙市

□大分県
別府市　豊後大野市

□広島県
府中町

□山口県
柳井市

□愛媛県
宇和島市

□高知県
宿毛市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。