15日午前2時12分ごろ、宮崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□宮崎県

宮崎市

■震度3

□宮崎県

日南市 串間市 国富町

綾町 高鍋町 川南町

宮崎美郷町 高千穂町 都城市

小林市 三股町 高原町





□熊本県熊本南区 芦北町□鹿児島県霧島市 姶良市 鹿屋市曽於市 大崎町 肝付町

■震度2

□宮崎県

延岡市 日向市 西都市

新富町 木城町 宮崎都農町

門川町 椎葉村 えびの市



□熊本県

熊本西区 熊本北区 八代市

玉名市 菊池市 宇土市

宇城市 合志市 熊本美里町

長洲町 和水町 西原村

嘉島町 山都町 氷川町

上天草市 天草市 津奈木町

阿蘇市 産山村 熊本高森町

南阿蘇村 人吉市 錦町

多良木町 湯前町 相良村

山江村 あさぎり町



□鹿児島県

鹿児島市 鹿児島出水市 指宿市

薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市

南九州市 伊佐市 さつま町

湧水町 垂水市 志布志市

東串良町 錦江町 南大隅町



□福岡県

久留米市 柳川市 大川市

みやま市



□佐賀県

神埼市 白石町



□長崎県

南島原市



□大分県

大分市 臼杵市 津久見市

佐伯市 竹田市

■震度1

□宮崎県

西米良村 諸塚村 日之影町

五ヶ瀬町



□熊本県

熊本東区 山鹿市 大津町

菊陽町 益城町 甲佐町

水俣市 水上村 五木村



□鹿児島県

枕崎市 阿久根市 長島町

薩摩川内市甑島 西之表市



□福岡県

大牟田市 八女市



□佐賀県

佐賀市 鳥栖市 小城市

吉野ヶ里町 上峰町 みやき町

江北町



□長崎県

雲仙市



□大分県

別府市 豊後大野市



□広島県

府中町



□山口県

柳井市



□愛媛県

宇和島市



□高知県

宿毛市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。