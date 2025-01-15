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気象台は、午前2時9分に、なだれ注意報を礼文町、利尻町、利尻富士町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・礼文町、利尻町、利尻富士町に発表（雪崩注意報）

宗谷地方では、15日明け方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報
　15日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■猿払村
□暴風雪警報
　15日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■浜頓別町
□なだれ注意報
　16日にかけて警戒

■中頓別町
□なだれ注意報
　16日にかけて警戒

■枝幸町
□なだれ注意報
　16日にかけて警戒

■豊富町
□暴風雪警報
　15日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

■礼文町
□暴風雪警報
　15日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　16日にかけて警戒

■利尻町
□暴風雪警報
　15日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　16日にかけて警戒

■利尻富士町
□暴風雪警報
　15日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　16日にかけて警戒

■幌延町
□暴風雪警報
　15日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s