ふわふわの氷と自家製ミルクが絶妙にマッチ！果実と氷 岩澤「生いちご」

果実と氷 岩澤「生いちご」

果実を楽しむホンモノ志向のかき氷専門店「果実と氷 岩澤」は、看板商品である「生いちご」を特別価格として1,000円(税込)で提供する企画を2025年1月11日から2月28日までの期間限定で実施中!

苺が最も美味しいこの時期だからこそ、旬の苺の魅力を余すことなく楽しめます。

【1. 「生いちご」へのこだわり】

今回特別価格で提供する「生いちご」は、厳選した旬の苺「あまおう」を使用したソース。

芳醇な香りと濃厚な甘さを誇る苺ソースが、ふわふわの氷と自家製ミルクが絶妙にマッチし、一口ごとに広がる贅沢な味わいを楽しめます。

【2. 「最薄氷」も、同店の特徴!】

「果実と氷 岩澤」では、最新のかき氷機を使用し、極限まで薄く削った氷を提供しています。

この「最薄氷」は、刃物で有名な新潟県燕三条の刃を採用し、電子制御による回転数と上からの圧力の調整によって実現しています。

普通のかき氷機では真似する事ができない、極限まで薄い氷を提供しています。

頭にキーンとこない、フワフワの最薄氷をぜひ楽しめます。

【3. 苺フェアの期間と詳細】

「生いちご」を1,000円(税込)で提供するのは、2025年1月11日から2月28日までの期間限定です。

